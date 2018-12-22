〈時評〉還要兩岸一家親？

台北、上海雙城論壇的東道主柯文哲，在12月19日的歡迎晚宴上，又大彈「兩岸一家親」的老調。

台灣和中國，中間僅隔著平均寛度180公里的台灣海峽，這樣的相對地理位置，是2350萬台灣人無從選擇的宿命。但是，對內，要選擇那種政治體制？要過怎樣的經濟生活？對外，要親美、日、中…，還是要遠美、日、中…，卻是2350萬台灣人可以自由自主作抉擇的！

底下且就政治與經濟的雙觀點，來探究「兩岸一家親」，帶給台灣的是什麼──

1.非洲豬瘟在中國已然野火燎原，台灣陸委會三番兩次捎訊息，希望中國當局告知相關疫情，得到的回應是不理不睬。天底下，有這樣的「一家親」法嗎？倒是近日一些中配違法自中國攜帶香腸、豬肉乾入境台灣如果得逞，兩岸一家親之前，先非洲豬瘟一家親了！而據估計，台灣如果跟中國「非洲豬瘟一家親」了，台灣經濟上的損失將是台幣2000億起跳！

2.也不管韓國瑜選前「政治零分經濟一百分」、選後馬上原形畢露的「九二共識」了，就純粹的論經濟好了。中國人民大學國際貨幣研究所副所長、中國農業銀行前首席經濟學家向松祚，在12月 16日的「四十年（改革開放40年）未有之大變局」演講中，對中國國家統計局的6.5%成長率提出質疑，向松祚引述一份內部調查報告稱，2018年中國實際國內生產總值（GDP）成長僅有1.67%，甚至有可能呈現負成長（影片在17日遭中共中宣部勒令刪除下架），這是來自中國內部經濟權威的訊息資料，可信度非常高。加上美、中貿易經濟戰方興未艾，一些歐洲國家與澳洲也紛紛加入美方陣營，誰在步步進逼，誰在且戰且退，態勢昭然若揭。經濟上，台灣要跟美、日、歐、澳一家親，還是跟自身難保的中國一家親，還用說嗎？

3.股市，是經濟的櫥窗。2007年10月16日，中國上證指數衝上6124點的歷史最高位，至今11年整，可說每況愈下，今天（2018年12月21日）上證指數收盤是歷史高點一半不到的2516.25點！台灣股市歷史高點是1990年的12682點，今天好歹還有9676點，鼓吹兩岸一家親的，是嫌台灣股市跌不夠慘嗎？

4. 「十億國人九億騙，還有一億在訓練」，是1990年代在中國很流行的一句順口溜。二十幾年過去了，這個國家還是「什麼都是假的，只有騙人／謊話是真的」！說共產是假的（每個落馬的貪官身家都數以百億計），喊愛國是假的（連習近平女兒都到資本美帝「深造」、高幹子女競相美國洗錢置產、華為財務長孟晚舟手上有好幾本護照），嚷嚷愛好和平是假的（跟鄰居日本、印度、台灣都有領土紛爭）。看在Google、Facebook、Yahoo隨你／妳高興用，line來line去沒人管的台灣人眼裡，「中國特色的民主」無異是「紅色恐怖」，好不容易告別白色恐怖的台灣人，要「兩岸一家親」，迎接更可怕的「紅色恐怖」嗎？

5.今年的8月18日，美國川普總統在推特上直指中國介入美國11月6日的期中選舉；台灣的1124地方民代選舉，中國央視更明目張膽為柯文哲與韓國瑜作置入性行銷；由於澳洲寬鬆的政治獻金法，中國輕而易舉以金錢收買澳洲的政治人物。凡此，都可看出中國在這些民主國家的民主機制下，進行破壞民主的邪惡企圖。

台灣人，除非有被虐待、殖民狂，或是瘋了，否則，要跟自由、民主、人權的美、日、歐洲國家一家親，還是要跟專制、共產、獨裁的中國一家親，應該不難作出選擇！（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）