美股等不到聖誕行情　 投資人憂十年牛市恐告終

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美股週五再重挫，創七年來單周最大跌幅，已走了十年的多頭市場，是否已到了頭？

《美聯社》報導，美股各大指數繼今夏創高點以來，已下挫16%至26%。美國經濟自2009年開始成長，多數專家認為，成長腳步將趨緩，利空消息一個接著一個，投資人憂心忡忡。

美中貿易戰已拖延9個月，前景不明；歐洲與中國經濟皆已放緩；聯準會持續升息，不利股市；川普麾下大將再出走，聯邦政府也面臨關閉危機，政局動盪在在衝擊投資人信心。

12月通常是美股最強的月份，有所謂的「聖誕行情」（Santa rally），但今年顯然是個例外。各大產業無一倖免，從跨國大企業至國內小公司，哀鴻遍野，就連向來表現最亮眼的幾家科技大廠，股價都一路下跌。包括亞馬遜、臉書、蘋果、Netflix，以及谷歌母公司Alphabet，市值都蒸發了數千億美元。

以科技類股為主的那斯達克指數（Nasdaq），自8月薪高以來已下跌22%。臉書與推特等社群軟體公司也因資料外洩、干預大選等醜聞而焦頭爛額。投資人擔憂科技產業恐面臨更嚴格的法規，而使公司成本增加、獲利減少。

《路透》報導，週五美股重挫，那斯達克已確認進入熊市；標準普爾500指數（S&P 500）收在2017年7月以來最低；道瓊工業指數（Dow Industrials）也創2017年10月以來新低。