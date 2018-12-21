再傳第七例！旅客搭船帶「燕皮」　驗出非洲豬瘟病毒

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）新增第七例！畜衛所今（21）日再次驗出非洲豬瘟病毒，其為我國旅客自中國搭船，違規品為燕皮（餛飩皮），經採樣後已銷毀，並裁罰新台幣5萬元。

行政院農委會動植物防疫檢疫局表示，上述違規入境產品為燕皮。12月16日由台灣籍旅客從中國大陸福建搭海峽號船班入境台中港遭查獲的，使用豬肉的瘦肉打薄後切塊作為餛飩皮，包其他食材做成佳餚食用，是福州人愛吃的食材。

至今日止共驗出7件陽性，且驗出陽性案例的頻率逐漸提高，顯示中國大陸的非洲豬瘟疫情仍在升溫擴散中，尚未有良好的控制。所採檢體第1例來自瀋陽、第2例來源地不明，第3例是哈爾濱紅腸、第4例來自重慶、第5例來自哈爾濱、第6例來自澳門及第7例來自福建，顯示中國各地均有疫情，且為落實管控措施。

另外，驗出的都是豬肉加工品，顯示帶有病毒的豬在中國各地普遍的被送往屠宰場屠宰，中國豬農未落實通報疫情、對案例場未落實移動管制及未落實屠宰衛生檢查。

此外，防檢局之前公布過的6例，檢出時間為10月31日、11月13日、11月30日各1例，12月12日2例，以及12月20日1例，前3例都是取自農產品棄置箱，後面4件是旅客攜帶入境，今天公布的是第7例。