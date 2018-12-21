普悠瑪事故責任歸屬　台鐵建議懲處17人

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台鐵普悠瑪翻覆意外造成嚴重死傷，交通部代理部長王國材表示，發生事故時期時任台鐵局局長的鹿潔身責任最大，建議記大過一支。

綜合媒體報導，針對台鐵普悠瑪意外，行政院今（21）日下午4時召開記者會公布調查結果，交通部代理部長王國材根據其結果，宣布涉及的督導主管的責任追究問題，建議交通部層級的懲處名單向上追究到3位歷任台鐵局長周永暉、范植谷與鹿潔身，其中，發生事故時期時任台鐵局局長的鹿潔身責任最大，建議記大過一支。

行政院調查小組提出普悠瑪事故的最終報告，包含組織、設備等5大改善建議；同時，交通部台鐵局宣布，第一波懲處副局長等17名主管人員，依其情節輕重，最重記一大過並調職。至於司機員等其他10人，這部分不在這波懲處名單中，將待司法調查完成再檢討其行政責任。

台鐵局長張政源表示，事故司機員尤振仲等10名人員，正在配合司法調查程序，因此不在這波行政責任懲處名單內，等司法調查完成後再研議處理。

上述建議懲處名單，將待28日召開交通部考懲會等相關會議做最後決定。

根據行政院調查小組11月26日公布初步調查結果指出，導致列車出軌的間接原因，包含ATP系統被隔離、主風泵異常、ATP遠端監視功能未連線，以及司機員於列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異狀，進入新馬站彎道前未依規定減速等。