美FDA呼籲 勿讓寶寶配戴長牙舒緩首飾

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國食品藥物管理局（FDA）週四發出警告，由於近期發生多起傷亡的案例，建議家長和保母從業人員，應避免為家中的嬰幼兒配戴長牙項鍊和手環。

長牙期的寶寶因為不舒服常伴隨不安、急躁、食慾不佳或半夜哭鬧，為了緩解疼痛，有些家長、保母會幫寶寶配戴長牙項鍊和手環。另外，類似首飾也常用於自閉症或注意力不足過動症的孩子身上，目的是增加感官刺激。

路透社報導，美FDA表示，近日發生一名18個月大的嬰兒，在午睡時被長牙項鍊勒死的案例，以及一名7個月大的嬰兒被木製長牙手環纏繞住而受傷送醫。

美FDA署長Scott Gottlieb於聲明中提醒，家長和保母從業人員應遵循美國兒科學會專業指南，用乾淨的手指輕柔地摩擦寶寶的牙齦，或者使用通過安全檢驗許可的固齒器，可有助於緩解長牙的疼痛。並再次呼籲，坊間宣稱可緩解長牙疼痛的首飾易提高寶寶意外窒息、勒死、口腔損傷或感染的風險。

除此之外，也應避免使用含有苯佐卡因（Benzocaine）成分的藥劑來舒緩幼童長牙痛，不管凝膠、噴霧、乳膏、液體或是錠劑等劑型，易引起幼童出現正鐵血紅蛋白血症（Methemoglobinemia），嚴重恐致死。