台北美術獎開獎囉！首獎「閱讀計畫」反思僵化教育奪55萬

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）2018台北美術獎首獎，由王連晟作品「閱讀計畫」透過互動裝置反思台灣教條式傳統教育，勇奪獎金55萬元。獲獎作品將於北美館3樓，展至2019年3月31日。

「台北美術獎」為台北市立美術館主辦的年度藝術競賽展，自198 3年開館首次舉辦以來從未間斷，累積多年的籌辦成果，是國內具前瞻性、 指標性的視覺藝術獎項。在2001年後定調為「不分媒材與參賽項目」、「強調實驗與潛力」、「發掘年度新秀」為期許的青年藝術競賽。

台北市立美術館館長林平表示，長期見證台灣當代藝術發展脈動的「台北美術獎」，本屆首度選於美術館三樓空間舉辦， 藝術家將以完整的個別展間呈現作品， 展現不同於以往的展覽課題與格局。



王連晟作品「閱讀計畫」獲首獎，其互動裝置當人們靠近便會自動翻書， 朗讀象徵儒家思想的「論語」，架構出不斷勞動、 制式的閱讀空間，提出對台灣教條式教育的反思（圖/北美館）

「2018台北美術獎」已公布得獎名單，獲獎的14組創作於28 0件作品中脫穎而出，首獎由藝術家王連晟帶來的「閱讀計畫」抱走，並獲得獎金新台幣55萬元以及在北美館舉辦個展的寶貴機會。

另外，其他5組優選獎得主分別為于軒、走路草農/藝團、林羿綺、張允菡、 張紋瑄。而邱子晏、東冬．侯溫、鬼丘鬼鏟、陳呈毓、陳依純、 郭俞平、賈茜茹、饒加恩八組藝術家則獲頒入選獎，上述作品將自明（22）日至2019年3月31日於北美館三樓展 出。

由高師大跨領域藝術研究所教授盧明德領軍的評審團指出，今年台北美術獎， 除了創作者的實踐力、表現力之外， 評審們皆高度重視作品所能展現的「觀念完整度」。 獲獎及入選作品總體上反映了當代創作者游走在不同質材、媒介， 以及多元、混搭呈現上的優異能力。

同時，「台北美術獎」 的展覽檔期也特別規劃於「2018台北雙年展」， 及明年一月中舉行的「台北當代藝術博覽會」期間； 北美館身處於同一藝術生態，希望能為創作者創造更多國際能見度， 以及與專業藝文盛事邂逅的機緣，藉以注入新的能動性。

為鼓勵大家一同參與，本屆除了延續現場依參觀門票領取投票券， 以實體投票方式進行參與外，更召集「美粉」（北美館臉書粉絲） 參與網路響應，凡參加票選活動之觀眾便有機會獲得「2018台北 美術獎」精美贈禮，票選活動即日起至明年3月17日止，詳情請至台北市立美術館官網與臉書查詢。



張允菡優選作品「其實我們什麼也不是」將自身走 訪北極的遊歷經驗，以凸顯北極白晝強烈光線的系列繪畫， 與手抄寫的日記文字，彼此不互為解說的兩種形式及敘事性， 共同描繪出北極的樣貌，回應在無人之境的場域下， 個體存在之於社會化與全球化的反思（圖/北美館）



走路草農／ 藝團獲優選作品紀念自身與已逝世祖父的陌生情感， 視藝術為一種珍貴且有價值的勞動行為， 重新拼組無可名狀的記憶碎片與情感連結（圖/北美館）