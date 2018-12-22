盤點3個提升EQ 情緒智能的《TED》演講

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）除了硬底子，更要有軟工夫！不論你是頂頭上司或是職員，在時值團隊勝利的時代，只有專業的技術是不夠看的。

也因為時下強調「團隊」作業，我們勢必要與他人合作，最後提出優質方案帶領團隊走向勝利。但在這合作的過程中，難免會有摩擦與爭吵，而怎麼照顧自己的情緒以及換位思考就更為重要。

因此，高階經理人的商業新聞媒體《The Enterprisers Project》整理了幾則《TED》演講，讓大家有方可循。

1. 丹尼爾•高爾曼(Daniel Goleman)：為甚麼我們不能再更有同情心？

EQ大師丹尼爾•高爾曼(Daniel Goleman)在演講中，深入剖析為什麼我們幫助陌生人的意願總是起伏不定？並且揭露其實我們只要小小轉念，把焦點從自身轉移到他人，就可以更富同情心，也會讓你成為一位更好的上司。

2. 蓋伊‧溫奇(Guy Winch)：為甚麼我們都要練習「調整情緒」？

心理學家和作家─蓋伊‧溫奇(Guy Winch)透過演講指出，被拒絕、孤獨和失去是如何地在不知不覺中慢慢地調整我們的觀念，並影響我們與他人的互動。

而自尊心低落的人，更容易感到壓力和焦慮，失敗和拒絕所帶來的傷害也會更加強烈。因此，當你遇到情感上的痛苦時，你要像真正的好朋友那樣關心自己，並保護你的自尊心，而不是瘋狂的打擊自尊。例如：他拒絕我是不是因為我太胖？太醜？...等等的話語。

這樣不但可以建立健康情緒，也可以建立與他人良好的互動關係；不過在這之前，你得先重視你的情緒健康。

3. 莎莉‧科恩(Sally Kohn) ：讓我們嘗試「情感正確」！

莎莉‧科恩(Sally Kohn)是《福克斯新聞》的評論員。因此，她每天都得面對排山倒海而來的負面批評，或是意見相左的言論。

不過，科恩從這些憎惡郵件中找到一個排解之道，那就是「情感正確」，而「情感正確」是指，去探究別人表達不同意見背後的「動機」。例如，你講這句話的目的是爲了傷害我嗎？還是只是出於好奇？

科恩發現，相較於用「政治正確」去看對方立場，「情感正確」才是意見相左時唯一的解套，讓立場分歧的兩人還能和平共事或互動，而這正是每人需要具備的技巧。