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立院三讀通過「毒化法」 納管具食安疑慮之化學物質

針對毒性化學物質、關注毒性化學物質， 三讀條文也修正罰則

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/12/21 18:10

圖為立法院議場 (翻攝官網)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 立法院今（21)日三讀通過「毒性及關注化學物質管理法部分條文修正案」，明定行政院應增設「國家化學物質管理會報」，以加強國家化學物質相關業務的決策及協調，並由行政院長擔任召集人。

三讀條文也增列關注的毒性化學物質，其物質特性獲國內外關注的民生消費議題，經中央主管機關認定有污染環境或危害人體健康疑慮的化學物質，都將納管。

自由報導，行政院環保署在提案中說明，為符合民眾對擴大管理化學物質的期待，在法案中新增「關注化學物質」，以利擴大列管化學物質並進行分級管理，掌握物質流向。

三讀條文明定，毒性化學物質及經環保署指定公告具有危害性的「關注化學物質」，其相關運作人除應積極預防事故發生外，也需指派專業應變人員或委託專業經主管機關認證之專業應變機構，於事故發生時，採取必要的處理防護、應變等措施。

三讀條文第50條也修正罰則，針對毒性化學物質、關注毒性化學物質

--致人於死者，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上罰金；

--致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上、500萬元以下罰金；

--危害人體健康導致疾病者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上、400萬元以下罰金。
立法院
毒物法
三讀

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