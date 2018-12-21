《9453友善旅人誌》暖心發表 百元做公益！

众社會企業和裕隆集團共同發行《9453友善旅人誌》， 也是臺灣首創第一本家庭無障礙旅遊風格雜誌 ，經過一年超豐富的行程體驗與遊程設計，嶄新企劃的2019年號 ，歲末年終暖心發表！ 歡喜邀請大家以行動支持公益彩券與行動街賣朋友，只要一百元 + 一個微笑！為台灣加油，為眾人祝福，過好年！

基於關注友善無障礙交通議題共同理念，众社會企業與裕隆集團於2 017年起攜手合作，以共同策略夥伴啟動《9453友善旅人計畫 》，推動創新高齡友善無障礙環境與交通服務。 裕隆集團投入台灣車輛產業研發能力與企業社會責任資源，以第一部 符合福祉車法規的國產多功能高頂休旅車LUXGEN V7 TURBO ECO HYPER，持續投入推動友善交通服務與創新公益模式設計， 串聯友善移動服務與台灣特色友善農村旅行遊程，自2017年底出 版全台第一本家庭無障礙旅遊雜誌《9453友善旅人誌》創刊號， 以一部車、一本書、一家人，一同輕鬆出遊，獲得熱烈回響。

秉持著從公益到生活到產業的社會創新思維，2018年9453友 善旅人計畫， 由众社會企業透過邀請身障朋友擔任特派員的公益服務模式， 收集最適用詳實的友善遊程設計與體驗， 推動台灣在地無障礙家庭旅遊。

這一年來，累積踩點行程超過180 個景點，走訪台灣百大景點與離島，動員超過5000人次的志工服 務，串聯企業、社福團體資源，出動全台各地超過50位計程車隊V 7友善好司機參與接駁服務，超過200次旅遊趟次，設計出doo r to door全程無障礙遊程與體驗活動設計， 創造無障礙交通旅遊的收益與服務能量。

此外，裕隆集團更整合企業福利資源，推動企業福利友善小旅行， 率先舉辦9453福氣員工小旅行，邀請集團50個員工家庭一同出 遊，朝向關照高齡議題的幸福企業努力。 裕隆集團期望從今年啟動一系列計畫，以行動串聯、資源整合方式， 提供家庭喘息服務，與帶動企業響應的社會創新思維，同時， 也期待有更多企業能夠加入，為員工提供孝親福利資源。

這一路以來，9453友善旅人公益計畫獲得各界肯定，陸續在今年 獲得APEC 2018「社會連結創新政策案例」，以及《2018 SVAYAM無障礙交通創新大獎》等國際肯定， 讓許多國外社企夥伴見識到台灣推動在落實無障礙友善服務整合的軟 實力，持續朝向聯合國倡議SDGs永續發展目標邁進！

輪椅友善特派員小丑爺爺張世明今年響應此計畫，加入2018年《 9453友善旅人計畫》，帶著散布歡樂與感恩的心情， 帶領大家走遍臺灣，蒐集各地無障礙食宿、觀光與交通資訊，《94 53友善旅人誌》2019號，全新首發主題【島嶼漫遊。10大療 癒旅行】，希望鼓勵行動不便老人家、身障者以及照顧的家人朋友， 能多出來走走，放鬆身心，微笑參與社會，快樂享受生活。

因此，9 453團隊特別在今年書刊封底發揮巧思， 別出心裁設計以小丑爺爺張世明的紅鼻子招牌微笑， 要號召民眾內在友善之心，發起2019年公益微笑募集計畫~微笑 元氣彈☆把愛送出去，今天記者會包含林麗蟬委員、許毓仁委員、 吳思瑤委員、余宛如委員、前立委楊玉欣，以及許多企業夥伴都進棚 CAMERA，以微笑行動現身支持，期望接續眾人之力，在201 9年蒐集201999個微笑，讓微笑行動持續倡議、 推動無障礙交通落實在這片土地上。展望新年，《9453友善旅人 計畫》2019年計畫將邀請歡樂的小丑爺爺走進醫院、 社區長照據點與照護等機構，為所有的老人家和照顧者，獻上祝福！

您最美的微笑，在歲末年終為家人好友帶來力量！您的一百元， 也是身障團體最大的支持！ 《9453友善旅人誌》也是一本公益雜誌，每本100元，裕隆集 團贊助12000本，即日起在全台250個公益彩券投注站、還有 30個街頭幸福輪轉手據點進行公益販售， 所得全數直接捐贈 給身障 街賣者、 新巨輪服務協會及中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會。 今日活動上，裕隆集團蕭明輝副總經理因為注意到新聞報導， 得知有位前裕隆汽車員工轉介到新巨輪服務自立生活，感佩之餘， 特別現場認購100本公益書刊，捐贈予新巨輪協會， 向每一個生命故事致敬，也期待讓弱勢家庭過個好年。

在此，也邀請您以行動支持9453！為高齡友善的臺灣， 加油打氣！即日起至1/15(二)止， 公開上傳歡樂小丑創意合照於個人臉書或IG動態TAG三位朋友， 留言「微笑元氣彈為你加油！」並Hastag標籤 #9453友善旅人，就有機會抽中每組2張麗寶樂園入場券(價值 $800元)