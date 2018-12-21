史上最強大國際級公開授課 新北秀朗國小重磅登場

新北市教育局今(21)日在永和區秀朗國小辦理「 學習共同體-國小場次市級公開授課暨國際研討會」， 開放8間不同學習領域的課堂，呈現另類有效學習的課堂風景，吸引 大學學者、師資培育中心學生，連廈門教育局都慕名組隊前來觀摩； 新北市更有300多位老師分組進入班級觀課， 並進行觀課後的研討與回饋，總參與人數合計超過400人，一起共 譜史上最強大的國際級公開授課心靈樂章。

新北市教育局本次力邀國際知名課程教學權威- 佐藤學教授發表專題演講。佐藤學教授直指第四次工業革命所帶來的 改變，包括AI與機器人、網路帶來的資訊集約化與大數據， 都將導致未來10年至20年間勞動市場的巨變，也更將使原本既存 的教育差異導致更大貧富差異的危機。

惟有透過學習共同體所主張- -協助學生進行相互對話的深度學習與有效學習， 才能在此遽變當中實現孩子的學習權並保障高品質的學習， 培育活躍參與社會的學生，並確保公立學校教育的品質。 佐藤學教授並指出， 只要老師們願意持之以恆地實踐學習共同體的精神， 很快會發現學生的學習力會突然瞬間爆發，尤其是低學習成就學生。

教育局局長龔雅雯指出， 非常感動秀朗國小8位老師無私地公開自己的課堂，分別有國語課、 資訊課、體育課、英語課、書法課、自然課，以及2堂數學課。 提供許多領域的老師有更多參考學習的機會， 期望每一位夥伴都成為種子， 帶著滿滿的學習收穫回到學校進行擴散與分享，老師願意來學習， 也將是學校翻轉的新起點。

面對12年國教即將上路， 新北市累積多年推動學習共同體的動能與經驗，已發展出「 新北成功經驗」。尤其自101學年度起推動學習共同體， 至今已經累積超過百校的參與經驗， 107學年度學習共同體基地班更由715班增加為738班， 各校新加入學習共同體行列的老師人數也明顯成長。 因應108學年度新課綱即將上路， 我們將這個學年度推展學習共同體的目標定位在「對接新課綱」。

因為學習共同體所強調的重點，包括跳躍、伸展、 深度對話與探究式的學習與分享， 與新課綱的自動好的精神完全不謀而合。長期推動學習共同體教學， 讓新北市領先走在新課綱的前端。期望透過學習共同體的實踐， 落實新課綱揭櫫的「自發、互動、共好」理念， 逐步有效地實踐新課綱的願景—成就每一個孩子，適性揚才， 終身學習。