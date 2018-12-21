俏皮可愛！Pocky新包裝日大師操刀　迷你卻充滿幸福口味

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）日本知名零食POCKY十分受歡迎，無論是送禮或自用皆兩相宜，該牌更看準了聖誕節交換禮物風潮，特別邀請知名設計師操刀「Pocky THE GIFT」包裝設計，此限量版產品將於明（2019）年1月8日日本新宿Marui百貨販售。

日本Pocky最近因應聖誕節推出限定包裝，使用簡單的線條及鮮明的顏色，且十分迷你只有手掌大小，每包裡面只有4支Pocky，但餅乾棒比原本的厚。共針對6種口味推出不同設計，分別為經典巧克力、草莓、抹茶、蕃薯、柑橘、葡萄。



「Pocky THE GIFT」共六種口味（圖/UFood）

「Pocky THE GIFT」新包裝由日本電通廣告公司創意總監 Yoshihiro Yagi（八木義博）操刀，他希望大家在打開盒子吃到巧克力棒之前，就能先有幸褔的感覺。

因此，設計師將鮮亮的色塊搭配簡約的設計，讓人光是拿著就產生滿滿的幸福感，且每種口味的設計都有其特殊含義，例如，蕃薯口味的使用水藍色調表示「漂浮在泳池中」，抹茶口味的綠色盒子則被稱為「對抗森林的抹茶」，十分甜美可愛。

「Pocky The Gift」店面將於2019年1月8日在新宿Marui百貨商店開幕，顧客能挑選自己喜歡的口味，並裝入禮品盒中成為別具巧思的禮物。



「Pocky The Gift」店面（圖/Yoshihiro Yagi twitter）



日本電通廣告公司創意總監 Yoshihiro Yagi設計「Pocky THE GIFT」新包裝（圖/Yoshihiro Yagi twitter）