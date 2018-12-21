花蓮聖誕跨年首選 理想大地愛Shining

2018年即將進入尾聲，12月的理想大地，除了可以欣賞園區的聖誕裝置藝術，感受濃厚溫馨氣氛的聖誕節外，眾所期待的跨年晚會也將熱烈上演，為旅客準備難以忘懷的party。元旦當天，飯店將於清晨舉辦盛大的升旗典禮，共邀旅客在2019年的第一天，呼吸著花東芬多精，為自己和家人注入滿滿活力。

溫馨的聖誕節是最適合傳遞愛的節日，平安夜(12/24)及聖誕節(12/25)當天，理想大地於晚間七點半，準備多項好禮，和旅客進行交換禮物活動。以愛為年的理想大地，今年特別向五味屋購買商品，除了回饋在地做公益外，還能與來自不

同國家和城市的旅客分享滿滿的愛，讓大家在笑鬧中感受無國界之分的溫馨佳節。

當夜幕低垂，旅客就寢前，更準備全台唯一的應許運河的遊艇報佳音，經由蜿蜒河道傳播滿滿曼妙悠揚的幸福佳音歌聲，讓理想園區裡更增添了祝福言語，為聖誕節劃下圓滿句點。聖誕節也別忘了大啖美食，里拉餐廳於12月22日至1月1日推出應景的Navidad 聖誕餐飲，成人NT$900起、兒童NT$540起，有現切美國紐約頂級沙朗牛排、燒烤火雞、鮪魚生魚片等鮮食，多樣的聖誕節料理，絕對一吃上癮！同時還有應景的聖誕薑餅屋、巧克力屋、南瓜派及耶誕麵包，現場也提供販售，可以買回家當聖誕裝飾或聖誕節當天再次品嚐回味。