誠品行旅 「2019迷煙花」城市秘境跨年派對

「我們過新年的目的，並不是為了迎接新的一年，而是迎接一個全新的自我。」英國推理小說家G.K.賈斯特頓一語道破。璀璨花火綻放城市秘境，旅人在即將展開的365頁空白篇章中書寫未來。

位於松山文創園區的誠品行旅，擁有欣賞台北101煙火的絕佳視野，更可飽覽信義區時尚景致，在12/31跨年夜當晚以「2019迷煙花」為主題，邀請旅人告別城市生活的疏離與喧囂，走入松山文創園區倒數回望，一同迎接嶄新年度。

二樓In Between之間餐廳於跨年夜19:00-00:30特別推出「綺麗跨年盛宴」義法創意套餐，每位NT$4,000+10%起，每套包含精緻開胃菜、湯品、前菜、主菜、盤飾甜點與飲品，其中主菜共推出五款精選菜式，除了深受老饕喜愛的經典之作「乾式熟成頂級肋眼牛排」及「爐烤國王鮭魚」之外，「爐烤櫻桃鴨胸」、「迷迭香春雞」與「爐烤波士頓龍蝦」也是廣受旅人青睞的美味選擇；雙人海陸套餐則由大明蝦、蒜味扇貝與頂級紐約客牛排共同譜出最歡樂的華麗篇章，每桌除贈送一份新年好禮之外，並以英國王室重大慶典最鍾愛的香檳Pol Roger Churchill與旅人共同倒數，每瓶優惠價NT$8,800，另外12/31當晚全館餐飲消費滿NT$2,000，即贈送NT$500抵用券，可折抵跨年派對，歡迎提前三天預約。