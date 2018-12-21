最容易預防的癌症 透過定期篩檢 可降低近3成死亡風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）口腔癌是目前最容易預防的癌症，但根據衛生福利部106年死因統計口腔癌卻位居男性國人癌症死亡原因及發生人數第4位，而研究已證實，定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣之男性26%死亡風險，提醒民眾儘早戒檳榔和菸酒、定期口腔黏膜檢查，就是預防口腔癌症最簡單、有效的方法。

許多口腔癌從口腔癌前病變或癌前狀態而來，例如白斑，紅斑、紅白斑、扁平苔蘚，疣狀增生與口腔黏膜下纖維化等，而有嚼檳者得到癌前病變的機會較一般人高，其中最令嚼檳者「有口難開」的癌前變病就是「口腔黏膜下纖維化」。

「口腔黏膜下纖維化」，一般稱為口腔硬化，為口腔癌前狀態的一種，是慢性的口腔黏膜組織產生發炎及纖維性的病變，99%患者都有嚼檳榔習慣。主要特徵包括口腔黏膜蒼白(多為頰、唇和軟顎黏膜)、反覆出現潰瘍或水泡，最後黏膜失去彈性、纖維化而張口困難，嚴重影響日常口腔功能。

台大醫學院名譽教授韓良俊，曾用「如同將菜瓜布放至嘴裡磨擦口腔黏膜般」來形容口腔黏膜纖維化，除了飲食困難，患者感到味覺麻木，口內卻感覺燒灼感、刺痛、乾澀，尤其對辛辣、熱等食物極度敏感；因為張口困難，不容易刷牙維持口腔衛生，蛀牙、牙痛及牙周疾病也隨之而來，更慘的是，無法張口讓牙醫師檢查、治療牙齒。

目前多數的口腔癌前病變可經由手術或雷射切除獲得治療，也可使用光動力治療消除癌前病變細胞，使患者不用再忍受開刀縫合之苦，惟口腔黏膜下纖維化，並沒有好的治療方法，非手術性治療主要改善口腔黏膜灼熱感，手術性治療多用在明顯張口受限，但多數患者無法忍受復健過程所致的疼痛而放棄，疤痕緊縮而再次造成開口障礙。

國民健康署署長王英偉提醒年輕朋友，千萬不要因為好奇或是因為朋友邀約而輕易嘗試嚼食檳榔，冬天將至，勞工朋友也不要依賴嚼檳榔保暖，多加禦寒衣物及喝溫開水是保暖最務實的保暖做法；有嚼檳榔的朋友，一定要儘早戒除檳榔、定期口腔黏膜檢查，就是預防口腔癌症最簡單、有效的方法。