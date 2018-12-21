〈時評〉由南科環差通過看台積電3奈米晶圓廠

各地方政府的小內閣成員、民進黨黨主席競選的茶壺風暴等都是本週的新聞焦點，但我認為影響最大的兩件事應屬國際新聞：歐盟達成共識、2030年再生能源要使用32%, 還有台積電在南部科學園區的3奈米晶圓廠於12月19日通過環差的消息。

台積電說這次即時通過環差，使得原定時程，全球第一座3奈米廠可望在2020年動工，預計2022年量產計畫不受到影響，感謝各方的協助。在這裡我們要來討論一下，台積電這個3奈米晶圓廠對台灣供電的影響，尤其是對台灣再生能源供電的影響。

我們就直接以這個3奈米晶圓廠的需求來說，用電量1250MW，而南科環差增加了880MW佔全台供電的3%，每日用水量7.5萬噸，約是20萬人的日常用水量，每日製造的汙水量5.2萬噸。這些水電需求列入到南部科學園區的「環境差異分析」中，審查會前環保團體開記者會呼籲台積電，應該是要用100%的再生能源發電來供電。

早在2017年的10月6日的〈時評〉上面，我就寫過一篇：「台積電對台灣經濟的功與過」，内容主要就是用耗水量、用電量以及員工所得等議題，來評估台積電公司。用了台灣這麼多電力資源及高階軟硬體人才的台積電公司、雖然產值說是台灣最高的公司，且一年缴税500億元，但是整體來講，這個外資佔股80%的公司，對台灣的經濟真的有功嗎?如果是又為什麼、如果不是又為什麼？

其實，除了這些功與過的分析之外，最重要的是我在這一篇文章中，對當時宣布即將在2018年退休的台積電創辦人張忠謀先生建議，台積電應該投入100億元的資金，把2019年即將除役的核一廠轉變成地熱電廠，讓台積電使用綠電的佔比大幅提高。而其具體作法，是要先在核一廠的除役環評中，「將核一廠轉變成地熱電廠」加入環評的工作項目裡。這樣，張忠謀先生就可以在推動台灣的綠色能源上面再造一個事業高峰。

目前核一廠一號機已經停止運轉，正要進行除役工作。然而核一除役的環評，卡在乾式貯存槽拿不到新北市政府應該核發的使用執照，環評到目前為止並還沒有通過。因此，要在除役的環評中「將核一廠轉變成地熱電廠」加進去，在時程上是可行的。如此一來，核一廠的配電系統，甚至是發電系統都可以再利用，只是核反應爐必須進行除役的工作。

由於核一廠位於大屯火山山腳下，所以可以在核一廠挖多口5,000公尺，甚至7,000公尺的深井探測井底的溫度。我們估計7,000公尺時，井底溫度可達到500度C左右，那麼只要多挖幾口「取熱不取水」的CEEG地熱井把地底的熱源引導到井口發電，就可以將核一廠是否可以變成地熱電廠的事情，做一個確認的工作。

而挖一口7,000公尺的井，我們估計最多也只有5億元。若能夠獲得台積電公司或張忠謀先生的出資，那就是美事一樁，當然5億元也可以由台電公司自行處理，只要張創辦人登高一呼。