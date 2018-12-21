LV「時空‧錦‧囊」回顧160年經典時刻　台北101水舞廣場免費參展

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台北市政府觀光傳播局攜手LOUIS VUITTON（路易威登），推出「時空‧錦‧囊」展覽回顧該品牌創立至今的經典故事及作品，自即日起於台北101水舞廣場展自2019年1月6日止。

「時空‧錦‧囊」（Time Capsule）展覽來自LV歷史收藏室的精選珍稀，展出自1854年成立至今的經典作品以及精彩故事，走進展場如同坐上時光機。該展呈現即便交通運輸加速進步，LV持續利用充滿想像力與巧思的作品，解決旅行者面臨的新挑戰。

自去年起該展開始世界巡迴，為紀念LV登台35週年，台北被選為舉辦「時空‧錦‧囊」的城市。展出從1854年開始的行李箱到近代的設計共110件，包括鄧麗君巡演時帶在身邊的Speedy包款，以及經典歷史性的箱盒、手袋等，共分6個主題展出。

近日的開幕酒會上，品牌特別邀請嘉賓參加，包含知名韓星李尚允、楊丞琳、陳嘉樺、陳庭妮、謝佳見與張軒睿等台灣名人。聯合報導，李尚允表示5年前曾和父母一起來台旅行、享受美食，而他人生中的第一個LV是和朋友一起買的護照夾；Ella對於台灣展出的鄧麗君包款印象深刻，她表示物件一旦有歷史、有故事，就會賦予它價值和生命力。



展覽開幕酒會眾星雲集，包含知名韓星李尚允（左）及陳嘉樺（右）（圖/LV）