(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)外媒透露，遭中國逮捕的加拿大前外交官，待遇似乎沒有很好。

《路透社》引述消息人士説法，表示加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），在遭到中國囚禁後，每天都遭到偵訊，晚上不准關燈，還沒辦法見律師。

報導透露，康明凱於10日下午，在北京路上遭逮捕，但兩天後加拿大才接獲通知，14日才獲准派人與他見面30分鐘。

詳細内容請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/12/12 10:00）

日本《共同社》報導，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），日前在中國遭逮捕，但目前不清楚此事是否和加拿大逮捕孟晚舟有關。

日本《NHK》指出，康明凱現在服務的智庫，經常發表批評中國的報告，例如指控中國加強和非洲關係，會讓非洲貧富差距擴大，並導致貪污腐敗和強權壓迫，還諷刺中國加強使用人工智慧的目的，是希望把不聽話的人統統換掉。

日本《產經新聞》報導，美國國務院現在已對中國，發佈旅遊警訊，呼籲赴中民衆務必小心。

根據報導，加拿大總理杜魯道表示，該國會和中國緊密聯絡。

（發稿時間：2018/12/13 11:05）

媒體報導，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，似乎有另一名加拿大男子，也在中國内失蹤。

日本《時事通信》報導，方慧蘭於當地時間昨（12）日，在記者會中表示，有一名被中國偵訊的加拿大男子失蹤。她表示，加拿大將盡全力找尋男子，並與中國談論此事。

（發稿時間：2018/12/13 16:13）

日本《NHK》，陸慷於記者會中，表示加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及從事北韓相關商業活動的加拿大商人薩帕佛（Michael Spavor），均因涉嫌危害中國國家安全，而遭到拘留。

從事北韓相關商業活動的加拿大商人薩帕佛（Michael Spavor，左）及加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）（圖片均為美聯社資料照）

根據報導，陸慷説明，目前情治機關正在進行詳細調查，但未透露詳細内容。

（發稿時間：2018/12/14 15:18）

《華盛頓郵報》報導，中國可以玩得第一個手段，是將兩位加拿大人囚禁6個月，並禁止他們聯絡家人和律師。

專家告訴《華盛頓郵報》，將人囚禁並斷絕與外界往來聯絡，是進行刑求等非法措施，逼迫認罪的最好環境。

報導回顧，這不是中國第一次，使用類似招式。一位瑞典人權律師，曾在2016年1月，遭到監禁，並無法和律師聯絡。

根據報導，這位律師當時被囚禁在一個房間内，每天接受好幾個小時的偵訊，且中國官員還故意用光照他，讓他無法睡眠，且他當時還能聽到，隔壁的「獄友」被打的聲音。

之後，根據《華盛頓郵報》，瑞典律師被迫發表宣言，稱自己傷害了中國民衆的心。

（發稿時間：2018/12/19 15:45）

加拿大《國家郵報》報導，加拿大外交部發言人表示，他們確認有第三名加拿大人，在中國被囚禁，但説明基於個資保護法要求，不便透露該人身份。

根據報導，加拿大外交部未將此人遭逮一事，與孟晚舟被捕做連結。

消息人士告訴《國家郵報》，這名加拿大人似乎不是前外交官，也沒有在中國做生意。目前加拿大政府正幫助遭逮加人家屬。

（發稿時間：2018/12/20 10:24）

加拿大《國家郵報》報導，消息人士指出，被中國囚禁的第三位加拿大人，其實是一位英文老師，名為莎拉·麥克艾佛（Sarah McIver），曾經在南韓及馬來西亞教過書，但前往中國後，原本與她簽約的教育機構，突然稱他們又不缺老師了，因此緊急將麥克艾佛調派至另一間學校。

根據報導，麥克艾佛在該校，任教了數個月，但她未持有符合規範的工作簽證，因此遭到中國政府監禁。

一些消息人士告訴《國家郵報》，麥克艾佛受到的對待良好，且最快有望在過年前，回到加拿大，但目前無官方機構透露日程，因此她也有可能被監禁長達數周。

外媒：中國每天瘋狂偵訊加拿大人 晚上不准關燈睡覺