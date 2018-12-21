境外移入達330例 疾管署籲國人及新住民赴東南亞做好防蚊措施

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）根據疾病管制署資料，截止今年12月20日止，登革熱境外移入病例達330例，其中以柬埔寨最多，其次為越南及菲律賓。元旦連續假期及農曆春節將到來，疾管署呼籲國人與新住民，若計劃前往新南向國家旅行或探親，應做好防蚊措施，降低感染風險。

疾管署疫情監測資料顯示，國內今年截至12月20日累計登革熱境外移入病例330例，而感染國家以柬埔寨66例最多，其次為越南的62例及菲律賓56例，分居第二、三。此外，馬來西亞、泰國、印尼、緬甸、新加坡及寮國等東南亞國家亦均有登革熱境外移入病例進入國內。

柬埔寨登革熱疫情主要區域包含首都金邊及暹粒，由於氣候不穩定導致首都金邊等地區在登革熱防治上面臨挑戰。我國今年自柬埔寨境外移入的66名病例中，大部分（61例）為本國籍人士。

目前登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）之國家包括：柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡。

疾管署呼籲，民眾前往東南亞等登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等。返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。