預防落髮新技術　醫：低能量雷射光療提高生髮成功率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）亞洲有2成的成年男性有雄性禿困擾，植髮名醫表示，過去單一使用口服藥或生髮水治療掉髮的成功率平均只有5成，研究證實若搭配低能量雷射光療，可使成功率達到85%。

植髮診所楊名權醫師表示相較口服藥物、外用生髮水，採用低能量雷射光療具備非侵入性及非化學性的優勢，從根本源刺激毛囊細胞增生，促使血管擴張，供給毛囊細胞分裂所需養份，長出更健康的毛髮，且使用過程中無痛，只要將光療機佩戴在頭上，每次25分鐘，每星期使用三次，很適合提供民眾居家護理使用。

另外低能量雷射與細胞的粒線體產生光化學反應，有助頭皮保養，避免頭髮稀疏及減緩落髮。同時也可以搭配口服藥使用，提高生髮成功率，或建議在植髮手術後搭配使用，加速傷口癒合，幫助頭髮重建良好的生長環境。

楊名權醫師表示，低能量雷射（Low Level Laser Therapy，LLLT）光療採單一波長雷射，透過650nm波長給予適當的能量，刺激弱化的頭皮毛囊促進生長。根據臨床40人使用16週後測試結果，使用真正光療帽的男性9人和女性11人當中，平均髮量增加43.2％，顯示低能量雷射光療能提供輕度與中度雄性禿 (第2~6期) 患者居家治療效果。

楊醫師說明，有掉髮、禿髮困擾的民眾，除了可使用外用或口服生髮產品搭配雷射生髮帽做居家照護外，生活習慣也應配合調整，如：戒煙、每日擁有6至8小時充足睡眠時間、適當舒壓，都有助於毛髮生長。

另外，平日也可於頭皮一平方公分內範圍，用手輕扯頭髮做自我檢測，如扯出2根以內頭髮屬正常，若超過3根就需有警覺，表示頭髮不健康、易進入休眠期，若持續出現掉髮現象，就應及早就醫諮詢，遠離禿髮危機。