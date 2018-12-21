一粒米傳愛無國界　台灣米援外17年39國34萬噸

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣米渡洋傳愛無國界已歷17年，行政院農業委員會農糧署今(21)日表示，該署已審核通過台灣世界展望會、慈濟基金會、外交部等單位之2019年糧食援外計畫，續提供17,690公噸白米，援助18國家的貧困災民。台灣將持續對拯救貧窮與解除飢餓議題投注心力。

受援助的貧困災民分別是史瓦帝尼、宏都拉斯、海地、巴拉圭、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、馬紹爾群島及帛琉共和國等18國家人民。據聯合國2018年發布之「世界糧食安全和營養狀況」報告，2017年全球約有8.21億人口，無法獲得足夠糧食維持日常生活所需的能量，大約每9個人即有1人處於營養不良，亟需救援。

為展現台灣人的愛心，善盡國際社會人道義務，自2002年起，農糧署透過與外交部、國際非營利組織(NGOs)合作，利用以工代賑、濟貧扶弱等方式，援助海外缺糧地區，開辦迄今，已援助39個國家，提供34萬餘公噸白米，讓1億1千萬人次之貧困民眾能及時溫飽，每包公糧米袋都印有｢Love from Taiwan｣，傳遞台灣愛心與溫暖，深受當地民眾、政界與媒體肯定。

另今年6月瓜地馬拉「火焰火山」爆發造成嚴重災情，台灣政府在第一時間即啟運1千公噸食米分送當地受災民眾。在中東地區，提供受敍利亞危機影響的難民及約旦人民緊急糧食援助，透過世界展望會與當地慈善組織(Tkiyet Um Ali，TUA)合作，發放至約旦12省。在非洲地區，慈濟基金會以親手佈施方式，將台灣愛心米親送至災民貧戶手中，改善貧民飲食並減輕生活壓力，且迄今已有近100萬戶。

農糧署強調，台灣愛心米賑災饑民，主動伸出援手，不僅發揮雪中送炭精神，更能深化我國人道援助形象，在國內糧食安全無虞下，該署將持續與外交部及民間公益社團合作，無償提供公糧白米辦理糧食人道援助，用愛心讓台灣走進世界，並在各受援地區生根發芽，讓世界看見台灣，以宣揚我國人道精神，善盡國際社會責任。

▲援助馬紹爾群島的台灣愛心米。(照片由農糧署提供)