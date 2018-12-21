歡慶注音符號100歲！互動藝術裝置「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」拼湊無限可能

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）注音符號100歲囉！台北市文化局舉辦「漢字文化節」，邀請新銳藝術團隊以注音文為題共創裝置藝術，作品「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」自即日起至明年2月22日於大安森林公園展出。



「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」已於大安森林公園陽光大廳展出（圖/主辦單位）

大家習慣使用的ㄅㄆㄇ已經有百年歷史，也成為學習漢字書寫與發音的必經過程，這套全世界獨有台灣使用的發音系統，其37個符號早已不只是標註發音的功能而已，更發展為時下用語。

自2004年開始，台北市政府文化局首度以「正體字」為核心舉辦「漢字文化節」，以跨界性質的活動，透過當代藝術展、競賽活動、校園推廣等方式，多元呈現並探討漢字之發展歷程、藝術性與實用價值。

今年不但以漢字文化專題書籍「漢字的華麗轉身」記錄並探討近代漢字對生活樣貌的影響，更以公共藝術裝置的方式，邀請新銳藝術團隊豪華朗機工，以及PIMIYA結合互動科技共同創作「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」，與民眾歡慶注音符號的100歲生日。



台北市政府文化局局長鍾永豐與大家同樂（圖/主辦單位）

台北市政府文化局局長鍾永豐表示，因為對於漢字的重視，文化局持續推廣漢字文化相關活動，也特別感謝台北捷運公司的支持，讓這次注音符號的互動裝置藝術能夠在捷運站裡展示，1918年所頒定使用對於國語教育有非常重要影響的注音符號，在藝術家的巧思下，能透過趣味的親子互動，進一步瞭解什麼是聲母、韻母。



左起街頭藝人阿民、藝術家吳國瑋、藝術家林昆穎、台北市政府文化局鍾永豐局長、台北捷運公司王秋惠副處長、藝術家吳宜曄、街頭藝人徐開炫（圖/主辦單位）

由豪華朗機工與PIMIYA結合互動科技所創作的「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」，將捷運大安森林公園站的陽光大廳化為充滿童趣的注音符號學習遊樂園。創作成員中的鄭先喻、吳宜曄具有軟硬體開發背景，化日常為靈感並透過藝術裝置呈現。

作品名稱「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」刻意選擇使用注音來命名，可以是「懂不懂瞭不瞭」、「等不到禮拜六」、「鬥不倒老闆啦」等，藝術家吳宜曄也希望開放命題的想像空間，參與的民眾可以發揮創意想出相對應的中文字。本次的展出特別選在民眾日常搭乘的捷運站空間，讓民眾感受漢字的生活趣味與無所不在。

「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」將書上的注音符號視覺化，色彩鮮艷的抱枕內裝有感測元件與聲響裝置，當民眾拿起不同抱枕搖晃，抱枕將發出相對應的讀音，透過身體體驗重新閱讀注音符號，也為這套行之有年的發音系統發展出學習的新方法。

「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」互動公共藝術裝置於捷運大安森林公園站陽光大廳，展覽自即日起至2019年2月22日止，展期間週六下午與台北市街頭藝人協會合作舉辦熱鬧生動的魔術雜耍、氣球表演，以及音樂、舞蹈表演等，更多詳情請前往臉書專頁查詢。



「ㄉㄅㄉㄌㄅㄌ」自即日起展至明年2月22ㄖ止（圖/主辦單位）