美六參議員籲國務卿 協查中國在台選舉干預作為

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國不分黨派聯邦參議員賈德納、魯比歐等六位議員，日前共同致函國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等官員，關切中共企圖藉由各式手段干預台灣九合一地方選舉，破壞台灣民主的行為，並鼓勵美國政府與台灣密切合作調查。

共和黨籍外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz），以及民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez-Masto）、庫恩斯（Chris Coons）、班奈特（Michael Bennet）六位參議員共同致函，收件者除了蓬佩奧，還有美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）、國家情報總監柯茨（Dan Coats）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）亦收到這份聯名信函。

參議員18日發布新聞稿表示，關於中國干預台灣近期選舉的相關指控，須嚴肅看待並立即處理。兩黨議員致函以表達支持對抗這類干預，並明確表示美方與民主國家一致對抗企圖削弱主權與自由的行為。

參議員說，他們並非想要質疑選舉結果的真實或公平性，而是覺得應該要嚴肅看待台灣受到中共干預的指控，若屬實，這不僅攸關台灣未來，也影響所有可能遭中共干預的民主國家。鼓勵美國政府部門盡一切努力支持台灣調查相關指控，並採取必要行動以回應。

信函除了表達對中共干預台灣九合一選舉的關切，也提及台灣政府對此事的相關調查，包括10月時，台灣方面宣布正在調查33件中國資助介入選舉的情資；此外，台灣政府也指控中共利用假消息影響公眾對特定候選人的看法，並利用臉書、Line、PTT等社群網站與訊息平台散播假消息。