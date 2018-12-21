柯文哲再提兩岸一家親　陸委會：兩岸是中央職權　

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）雙城論壇20日登場，中國方面派出上海常務副市長周波出席，台北市長柯文哲再度提到「兩岸一家親」，希望創建一新名詞論述，陸委會發言人邱垂正20日下午表示，兩岸關係及政策是中央的職權，兩岸城市交流應少一點政治，多辦一點正事。

柯文哲在現場向與會媒體表示，「兩岸一家親」與「九二共識」在台灣已被標籤化，曾向上海市台辦主任李文輝表達立場，是否想出一個雙方都能接受的「新名詞」，以對話代替對抗。

邱垂正在陸委會昨例行記者會上針對此事回應，兩岸關係及政策是中央政府的職權，兩岸城市交流應「少一點政治，多辦一點正事」。兩岸城市交流應秉持對等尊嚴原則，合於規範，不應設置任何的政治前提和不當干擾，有利於兩岸良性互動有序發展。

這回雙城論壇周波率團來台停留不到30小時，也是繼2010年第一屆「雙城論壇」派上海市長韓正訪台後，與會的最高層級官員，上報引述市府人士分析，周波此回率團某種程度也是對柯市府釋出善意。

報導指出，地主台北市長柯文哲除了出席歡迎晚宴外，僅參加20日上午的主論壇，並發表約10分鐘的結尾致詞，露面時間不多，據此，市府人士則說，這樣的安排是刻意展現「對等尊嚴」的一種方式，雙方皆由副市長為首進行交流。

市府幕僚也指出，常務副市長不同於一般的副市長，其排名最靠前，權力也更大，再加上今年論壇主題為「循環經濟」，周波不僅是常務副市長，還分管經濟，是目前對上海經濟最熟悉的官員，許多台商也盼藉由這次交流能促進雙邊經濟。

對此，財經專家汪潔民不以為然，在華視《Online鍾點讚》節目中，援引中國人民大學經濟學博士向松作的演講影片，指連中國自己經濟都搞不定，更何況是周波。汪質疑柯文哲就是想透過雙城論壇，提高個人政治聲望，形容此舉簡直是「請鬼拿藥單」。