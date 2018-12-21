習近平成衆矢之的！美英紐澳一致譴責駭客行為

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們稍早報導，美國起訴兩名中國駭客，並指控中國政府與他們的行為有關聯。除了美國之外，英國和紐西蘭、澳洲也在幾乎同一時間，指控中國駭客的網路攻擊行為。

日本《NHK》報導，英國政府於當地時間昨（20）日，表示中國駭客集團APT10，對歐洲、美國、以及亞洲各國的公司，進行駭客攻擊，以奪取其機密資訊。

根據報導，英國外交及國協事務大臣傑瑞米·杭特（Jeremy Hunt）批評，這是對英國和其盟友最嚴重的駭客攻擊，範圍相當大，必須予以阻止。

《日本經濟新聞》報導，澳洲和紐西蘭，也在當地時間21日，對中國的駭客攻擊，表示譴責。

根據報導，澳洲表示，他們對APT10的攻擊，感到十分擔憂，而紐西蘭則透露，其實早在2017年初，他們就已經掌握駭客攻擊的情形，並説明有高達三分之一的攻擊，背後有國家在撐腰。

有關美國的批評，請看我們稍早報導。

（發稿時間：2018/12/21 10:25）

我們本（12）月初介紹，美國將在該周起訴大量中國駭客。不過，事實證明，可能由於某些内部因素，美國當時並未起訴中國駭客，但時隔半個月，美國政府終於行動了。

日本《NHK》報導，當地時間昨（20）日，美國司法部和FBI召開聯合記者會，介紹中國駭客集團APT10，從2006年開始，便積極攻擊美國和其他國家的企業及政府機構。

根據報導，美國司法部和FBI指控，APT10的兩位成員，涉嫌與中國情治單位國家安全部合作，竊取企業最新關鍵技術，而予以起訴。

報導引述美國司法部説法，介紹APT10偷竊大量資料，包含航太、能源、生物科技、以及製造業，並指控中國政府明明在三年前，誓言不會進行駭客攻擊，偷竊企業機密，但他們似乎未能遵守承諾。

《NHK》報導，美國司法部和FBI補充，中國在產業戰略「中國製造2025」中指出的10個領域，特別容易有美國企業的機密被偷，因此將加強相關保護措施。

中國成衆矢之的！美英紐澳一致譴責駭客行為