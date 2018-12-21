法科西嘉島觀光活動　威脅罕見猛禽存續

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）創建於1975年12月，面積約20平方公里的法國科西嘉島斯康多拉保護區(Réserve naturelle de Scandola)，住著一群特別的嬌客-魚鷹（Pandion haliaetus）。牠們的存在鮮少人知道，如今這種善於捕魚的猛禽，在觀光客侵擾下，存續面臨威脅。

綜合法媒報導，這是首次由聯合國教科文組織(UNESCO)向科西嘉島(Corsica)提出之警告。若保育魚鷹的情況未見改善，該島將失去其「世界自然遺產」(World Heritage)的美譽。

自1974年到1990年，成對的魚鷹數量已從原本的二對攀升到八對，每年每對生養的15-20隻幼鳥都會試飛。然而到了2010隻，每一對魚鷹大約只有一隻幼鳥能試飛成功。如今受觀光發展及船隻往來頻繁的影響，這些猛禽不再能安身立命。

法國國家科學研究中心（Centre national de la recherche scientifique, CNRS）的科學家17日在Animal Conservation期刊上指出，第一是船隻活動頻繁所製造的噪音。第二是以魚為主食的魚鷹，因魚群受船隻馬達的影響，常會往深水處躲藏或遊到島的其他地方。

另外，3-6月間正是魚鷹的繁殖期。由於食物量不足，雄鷹將無法帶回足夠的獵物餵食幼鳥。原本要待在幼鳥身邊的雌鷹，則被迫離巢到更遠的地方觀察掠食者。幼鳥則因可體松亦就是壓力荷爾蒙的上升，使其羽毛長的較慢，也影響了部分鳥類的試飛。

科西嘉島，若不想被聯合國從世界自然遺產名單除名，需透過和觀光產業合作，管理海洋保護區範圍的活動及保育鳥類存續等，才能確保該島的生態永續。