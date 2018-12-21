上班苦哈哈？！10個小提醒 幫你重拾初心 當個快樂上班族

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）年終將至，許多人終於能暫時放下工作，在過年期間休息喘口氣，並回顧這一年工作上的點點滴滴。不過，身為辛苦上班族的你，在檢視過去一年的工作績效同時，是否感到困倦疲勞、失去熱情甚至是厭倦呢？

然而，我們都知道唯有快樂工作，才可以提高工作意願與效率。因此，商業新聞媒體《Business Insider》提供了幾點建議給廣大的上班族們，期待透過這些老生常談，再次喚起大家心中的鬥志！



1. 把「自我成長」擺第一

工作中獲得樂趣的其中一要素就是「自我成長」，也就是說透過審視自己在這份工作裡成長了多少？學習到了什麼？…等等的「自我實現」來獲得其中的樂趣與成就感。

2. 找出你的「動機」

許多人無法從工作中獲得樂趣很多都是因為「缺乏動機」。

因此，你可以花時間去思考「理想中」職涯上快樂、成功，與自我實現的景象是什麼，透過反思「理想與現況的差距」來做出人生規劃的調整。

3. 把所有工作紀錄下來

你可以將未來三天的工作、活動安排出來，並且留意哪些會使你消耗殆盡，哪些你可以從中充電。並於三天後審核紀錄表，思考哪些活動可以增加，哪些工作可以減少。

4. 記得休息！

「休息是爲了走更長遠的路。」在辛勤工作之餘，要記得挪出10至15分鐘，讓自己好好休息，因為這有助於減輕壓力，提升工作動機！

5. 停止跟陌生人比較

網路社群平台發達，許多人會使用社群平台建立人際網，但有些人看了貼文內容就易陷入自卑、比較的漩渦內，或是過於仰賴在社群平台交流而忽略真實的聯繫。這些都是不健康的生活方式。

因此，面對新的一年，你可以選擇更重視來自「真人」對你的評價及回饋，例如：同事、上司的讚美，或是將自己這年大大小小的成就一一記錄下來，讓你可以從這些小小成就中獲得自我實現的快樂。

6. 不忘初衷

大多數的時候，我們對新工作都會感到興奮，並對自己的工作表現有所期待。

但隨著時間的推移與壓力的增加，我們時常忘記當初進來這間公司的原因，且開始怠慢。因此，當你失去動力時，可以多回想當初投擲履歷時的初衷，激勵自己。

7. 控管生活習慣，達到工作與生活的「收支平衡」

為了維持工作中的體力、效率、好心情，照顧好自己就顯得非常重要。

因此，你要開始重視你的睡眠品質、攝取的營養是否足夠，以及你的運動量。

8. 建立人脈

在職涯中，我們需要朋友、導師，來幫助我們集思廣益，提供問題的解決方案，甚至是作為職涯上的參考。

因此，你可以在工作之餘，與你欣賞的同事建立人脈，進而透過互相學習的方式，使自己的工作有突破性的成長。

9. 尋找工作與自身價值觀的共通點

即使在現階段的工作內容中，你並沒有設定一個宏偉的目標，但你也可以實現自身的價值觀。

像是，善待同事、盡力而為、做個好榜樣…等等，而牢記這些理想會讓你的工作變得更加有意義。

10. 多向能力強的前輩請益、和他們聊天

與工作能力強的前輩，或是上司聊天，可以幫助你透過更有效地方法，在工作上達到更高的成就，同時避免與團隊內愛不斷抱怨、愛八卦、負能量思想強的同事往來。

透過與對的人交流，你可以避免做出徒勞無功的事、事半功倍，減輕自我摸索的痛苦。

美國軟件服務平台Teem的聯合創始人Zach Holmquist說道：「工作壓力大，並不意味著無法過得開心快樂！」

因此，面對忙碌生活，更要提醒自己維持良好生活習慣，並留意身邊可以帶給你快樂的人、事、物。