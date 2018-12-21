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歌舞一家親 澎湖歌唱賽移工展嘹亮歌喉

當天共有2組移工表演12位歌唱參賽者，社會處更提供最高2500元兌換券的獎勵金。

By 文化組,台灣英文新聞－編輯
2018/12/21 11:00
（圖/ 澎湖縣政府）

（圖/ 澎湖縣政府）

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓移工在工作之餘放鬆心情，澎湖縣政府於12月18日舉辦「勞動無國界－歡唱一家親」歌唱活動，邀請當地外籍移工朋友參加，當天共有2組移工表演12位歌唱參賽者，社會處更提供最高2500元兌換券的獎勵金。

另為了讓移工了解自身權益及相關法律知識，有警察局外事科、衛生局、農漁局、新住民服務中心、社會處福利科帶著翻譯人員到場共襄盛舉並進行法令宣導，用移工熟悉的語言，以宣導方式，讓移工朋友了解自身權益，避免誤觸法令。

本次歌唱活動，主要由印尼移工朋友歌唱表演，藉由表演者的歌聲達到豐富情感的傳遞，此外現場並準備異國美食一同品嚐，感恩這群來自異鄉的外籍朋友，長時間投入家庭、船務等繁重工作，紓解大家的工作壓力及思鄉之情，期望帶給離鄉背井來臺辛苦工作的外籍移工朋友們呈現歡樂的氣氛。

每位參加移工均為評審老師，每人一票選出自己心目中的最佳人選，許多選手穿著傳統服裝，還準備了舞蹈，相當用心。獲獎前三名分別為冠軍SITI YUNINGSIH、亞軍NENGSIH、季軍ISMAWATI除了頒發獎品外，另頒贈各2,500元、1,000元、500元兌換券，另社會處邀請2組表演團體，演出印尼傳統舞蹈、樂團演奏等，各參賽者使出渾身解數炒熱活動氣氛。
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澎湖縣政府

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