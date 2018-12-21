(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)剛果民主共和國（首都金夏沙）政治危機持續升溫，總統選舉再度遭到延後。

日本《NHK》報導，剛果總統選舉管理委員會於當地時間昨（20）日，召開記者會表示，選舉日期將從原本本（12）月23日，延後至本月30日。

根據報導，委員會説明，再度延後選舉日期的原因，是上周其倉庫遭人縱火，大量選票被燒光，因此需要再花費時間重印。

不過，民衆和在野黨似乎不這麽認為。《NHK》報導，一位支持在野黨的男性表示，選舉委員會的決定，只是希望讓約瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）晚點下台。

詳細情形請參考我們昨日報導。

（發稿時間：2018/12/20 09:44）

剛果民主共和國（首都金夏沙）將在12月23日，舉行總統選舉，但金夏沙市政府表示，由於擔心造勢活動導致社會混亂，而決定禁止所有宣傳活動，引起在野黨批評。

日本《NHK》報導，剛果的選舉，原本在兩年前就該舉行，但遭延期，最後終於將在23日登場，有現任總統約瑟夫·卡比拉（Joseph Kabila）及多位在野黨人士參選。

根據報導，金夏沙政府機構於當地時間19日，表示為避免社會混亂，而全面禁止首都地區的選舉活動，被在野黨支持者認為是干擾選舉。

不過，報導指出，市政府下達指示後，仍有多處在進行造勢活動，因此其究竟有無實效，還有待觀察。

本次的選舉民衆情緒高昂，暴力事件頻傳，因為卡比拉先前不但延後選舉日期，還試圖修改憲法，讓自己得以無限期連任，剛果中央政府也做好準備，確保選舉安全舉行。

剛果法語大報《潛力報》報導，剛果内政部長表示，將在選舉期間，關閉陸上邊境，並加強軍隊巡邏措施，還會在每個投票所，派駐兩名員警，以維護秩序。

倉庫遭縱火選票燒光 剛果總統選舉再度延期