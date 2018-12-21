淡海輕軌24日開放搭乘 每15分鐘一班

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）北台灣第一條輕軌「淡海輕軌」綠山線將在23日通車，24日民眾就可搭乘淡海輕軌。綠山線自紅樹林至崁頂共11座車站，票價比照北捷架構，可使用新台幣1280元的月票。

中央社報導，捷運公司總經理吳國濟表示，為凸顯淡水夕照特色，及公共藝術的光雕美景，將在23日傍晚5時至6時30分舉行通車典禮。

吳國濟說，24日起民眾就可搭乘淡海輕軌，營運時間從每天上午6時30分至晚間10時止，每15分鐘一班車。淡海輕軌綠山線11座車站，月台上都有藝術家幾米的創作。

綠山線營運里程7.3公里，沿線設有紅樹林、竿蓁林、淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、新市一路、淡水行政中心等7座高架候車站，以及濱海義山、濱海沙崙、淡海新市鎮、崁頂等4座平面候車站。

同時，吳國濟表示，依照其他軌道建設的營運期間，免費搭乘的時間從3天、一星期、至一個月都有，確切時間將於23日通車典禮由新北市長朱立倫對外宣布。

新北捷運公司表示，明年6月起淡海輕軌也將導入全國最多的9大行動支付工具，未來民眾搭乘輕軌只要用手機或穿戴式裝置感應或掃描QR code完成付款。

淡海輕軌票價比照台北捷運，基本票價新台幣20元，綠山線單程票價最高25元，民眾持電子票證普通卡乘車享有8折優惠，轉乘公車與捷運亦皆享有雙向轉乘優惠，同時納入1280元公共運輸定期票使用範圍。

為配合淡海輕軌完工通車，周邊轉乘設施目前正進行輕軌沿線YouBike設置；公車方面，已整合「紅23」及「880」兩條公車路線與淡海輕軌濱海沙崙站（V09）銜接，便於民眾轉乘至漁人碼頭及淡水老街等淡水區熱門觀光景點。

此外，除了綠山線經交通部履勘後23日通車外，淡海輕軌路線還有藍海線、八里線及三芝線共4條路線。藍海線台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站同步施工中，預計108年完工。