批美不願協商軍備管制條約 普丁警告全球核戰風險遽增

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）俄國總統普丁20日警告，全球核戰風險恐增高，並指美國揚言退出一項武器管制協議，是不負責任的舉措。

《美聯社》報導，普丁週四在年度記者會上指出，美國有意退出「中程核飛彈條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF），也不願重新協商將於2021年到期的「新戰略武器削減條約」（New START），全球軍備管制體系正在崩解。

INF禁止美俄兩國持有、製造、或試驗射程300至3,400英里的地對空導彈，要求雙方銷毀短程及中程核子飛彈與傳統飛彈，藉以捍衛美國及其歐洲、遠東盟友之安全。北約（NATO）本月稍早在美國要求下，正式要求俄國就違反INF一事採取行動，期限為明年2月，否則美國就會退出協定。雙方對重談New START一事亦不同調，協議前景未明。

普丁一再重申，無意「取得單方面優勢」，只想維繫現有平衡、確保國家安全。他並指控美國與其盟友是「利用過去恐懼」來遂其國內政治目的，製造外來威脅以促成北約團結。美國國防部預算逾7,000億美元，也是俄國460億美元預算的好幾倍。

普丁警告，若美國退出INF後，將中程導彈設在歐洲，俄國將不得不採取反制措施。至於美方在洽商New START一事上興趣缺缺，普丁直言，「你沒興趣？不需要這項協議？很好，我們無所謂，但對全人類來說恐怕就不太好了，因為此一事態發展將帶領我們走向極其危險的領域。」