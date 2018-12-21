【影片】義美與悠遊卡攜手送電到部落　用太陽能點亮黑暗•兼顧文化保存

（台灣英文新聞／宇妍 採訪報導）為了讓台電配電系統目前無法到達的台灣偏遠部落，也擁有最基礎的電力，義美食品與悠遊卡公司共同贊助由「台南社區大學-台灣公民自主發電行動團隊」，所發起的「送電到部落」計畫，在今(21)日舉行年度成果發表會。

記者會在部落代表的傳統歌舞表演中，拉開序幕。會中同時也播放影片(如下圖)，介紹「台南社區大學-台灣公民自主發電行動團隊」，送電到部落的艱辛歷程。

影片中呈現「台南社區大學-台灣公民自主發電行動團隊」，​送電到部落的艱辛過程。台灣英文新聞/宇妍 攝影

開場表演。台灣英文新聞/宇妍 攝影

悠遊卡公司林向愷董事長在會中表示，協助送電到部落的計畫，更重要的意義是希望從社區能源的獨立自主，延伸到國家對能源的獨立自主，減少對國外進口能源的依賴。而要降低對能源的依賴，就要減少每個人對電力的需求。他認為這是非常重要的觀念。

義美食品總經理高志明致詞時，先介紹了他今天身上穿戴的原住民配件，其中帽子是達悟族、背心是排灣族、背帶則屬於阿美族。義美自2016年起與原住民契作台灣紅藜、小米與樹豆等低耗水作物，以高於市價三倍的價格收購，希望能推廣原住民三寶並幫助原民增加收入。

高志明對於跟悠遊卡公司攜手參與送電到部落行動，也表示感恩。他期許能夠藉此產生拋磚引玉的作用，讓社會各界有更多機構或企業投入對原住民的幫助。同時也希望非原住民的大眾，除了對原住民提供物質上的幫助，更應深入體會並且融入原住民文化。

會中舉行象徵性的點燈儀式時，部落代表手持蠟燭出場，與悠遊卡公司董事長林向愷、義美食品總經理高志明、「台南社區大學-台灣公民自主發電行動團隊」代表們一同合唱「平安夜」，'場面相當溫馨。

悠遊卡公司林向愷董事長致詞。台灣英文新聞/宇妍 攝影

義美食品總經理期許大家都能多關心並體會台灣原住民文化。台灣英文新聞/宇妍 攝影

今年送電到部落的成果，包括上半年度階段性完成的-屏東縣瑪家鄉「舊筏灣部落」緊急避災中心、霧台鄉「舊好茶部落」文化遺產石板屋千年來的第一盞燈，年底也已建置完成南投縣仁愛鄉「瑞岩部落」、花蓮縣秀林鄉「同禮部落」的太陽能光電微型電力供電系統，以提供獵人學校及多戶家屋基礎電力。

台灣偏遠的山區內，由於產業道路、林道狀況依氣候環境影響大，台南社大團隊在送電過程面臨嚴峻的考驗，路途中需經過多處順向坡的大崩壁，若遇到降雨，隨時都可能道路因落石或崩塌而中斷，舊筏灣部落若是靠徒步，需要花費一天以上時間。

今年10月份團隊在前往花蓮縣秀林鄉同禮部落執行送電施工中，不巧遇上多日豪雨，山中林道損壞，在部落居民緊急自行搶修下，以吊索吊掛近400公斤電纜線材及人力重裝徒步11.7 公里背送器材，才順利進行施工工作。

今年度在悠遊卡、義美與台南社大-台灣公民自主發電行動團隊三方攜手合作下，共為大同、大禮這兩個台電到不了的部落，做了太陽能電力系統升級，為更多部落居民帶來生活必要用電。

此外也幫助屏東的舊好茶部落點亮文化遺產石板屋，更與一個因為不要太多電，「拒絕台電；只要綠電」的舊筏灣部落合作，經過多次部落溝通協調後，為他們的緊急避災中心以及15個家戶提供更穩定的電力，例如照明、緊急求救聯絡無線電充電、避災中心食材保存需要使用的冷凍櫃及冷藏櫃等。

受惠部落代表：屏東縣瑪家鄉舊筏灣​排灣族石板屋部落-大頭目蕭惠美(上圖)，與砂卡礑部落(大同大禮部落) 陳愛玉長老(下圖)，都出席致詞，表達感謝。台灣英文新聞/宇妍 攝影

在此同時，台南社大-台灣公民自主發電行動團隊也嘗試在南投仁愛鄉「瑞岩部落的獵人學校」為平常電力供應並不穩定的偏鄉部落，提供綠電與台電共存的新嘗試，藉由在原部落中生活，維續原生的部落文化，同時支持當地青年想透過獵人學校，持續傳承部落文化，並凝聚族人向心力的心願。

團隊期待在平時可以降低部落的電費負擔，颱風豪雨季時能以太陽能提供救災用緊急用電，除契合永續發展的理念，也能維繫原住民部落原有的傳統與生態環境。