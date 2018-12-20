美翻！交大浪漫「觀月」藝術裝置　盼激登月探險好奇心

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）繼去（2017）年新竹交通大學首次舉行歲末光雕展，「I LOVE NCTU」 大型裝置藝術廣受好評後，今年，交大歡慶歲末迎接明年，再度推出「觀月計畫 #define moon_」光雕藝術作品。

今年，適逢交大在台建校60年，學校推動從小細節開始全面規劃打造美感校園，培養交大人美的感受力及鑑賞力。

由知名科技藝術公司何理互動創作的「觀月計畫 #define moon_」，共打造9座旋轉動力燈具，呈現月亮的陰晴圓缺，如同人類的悲歡離合般充滿詩意，透過不同角度觀看裝置，則會看到不同面貌，然而，無論看到的是月亮圓的或殘缺的面向，當大家相聚在裝置底下「賞月」時，不也就符合蘇東坡曾寫道的「千里共嬋娟」的意境。

「觀月計畫 #define moon_」創作團隊中，其中三位設計師葉韋錚、鄭任翔及黃彥翔畢業於交大。平面視覺設計則由 這邊音樂那邊設計 HereThere Studio操刀。擅長運用多媒材跨界合作的何理互動，靈感來源自60年代的「太空熱」，藉由此裝置進一步落實科技的想像，重現了人類初觀月形的驚嘆及初心，並盼藉此作品激發大家對於探索的好奇，透過探索的過程中，重新擁有個人詮釋及感受。



「觀月計畫 #define moon_」（圖/交大）



「觀月計畫 #define moon_」（圖/交大）