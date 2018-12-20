第六例！小港機場中國豬肉腸　驗出非洲豬瘟病毒

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）防檢局今（18）日於高雄小港機場，驗出第六例非洲豬瘟中國豬肉腸，來自中國澳門。

自由報導，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天又再驗出第6例非洲豬瘟中國豬肉腸，12月17日從高雄小港機場棄置箱發現後送往檢驗，來源是中國澳門。

畜衛所今天表示，為防範非洲豬瘟入侵，防檢局從今（2018）年8月間起從機場、港口旅客沒入、機場（港口）農產品棄置箱中的中國豬肉製品採樣，12日17日送達農委會家畜衛生試驗所的中國澳門豬肉腸檢測出非洲豬瘟病毒。

防檢局指出，經畜衛所檢測再經定序確認，基因片段序列與中國的非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客自中國攜帶豬肉產品回國，傳播非洲豬瘟的風險極高，這是檢出陽性案例以來的第6例，其他則是10月31日、11月13日、11月30日各1例，以及12月12日2例，肉品經採樣後已沒入銷毀。

防檢局提醒民眾，如果持有來源不明的肉品需協助處置，請於上班時間送到防檢局各分局及檢疫站，該局同仁會收集包裝妥當後統一銷燬處理，以免不慎進入廚餘鏈，增加疫病傳播風險，經統計到今天下午1點，防檢局各分局合計收到民眾送來的來源不明肉品共52件31.69公斤，多來自中國，包含火腿、紅腸、肉乾及肉鬆等，這些肉品已集中高溫高壓滅菌後焚化處理，無疫病傳播風險。