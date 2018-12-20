槓桿交易商投資人保護新措施上路

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為兼顧槓桿交易商穩健經營與投資人保障，櫃買中心參考歐盟於2018年5月公布之新措施，訂定業者不能對一般客戶銷售二元選擇權，以及增訂一般客戶承作差價契約交易槓桿倍數等管理規範。

櫃買中心表示，為符合國際市場監理趨勢，強化一般客戶承作槓桿保證金商品的投資保護，近期參考歐洲證券暨市場監理總署(ESMA)發布之「ESMA對一般客戶承作差價契約與二元選擇權之措施」，訂定三項投資人保護措施：

由於二元選擇權不具有經濟投資或避險功能，參照歐盟規定禁止業者對一般客戶銷售二元選擇權。 考量一般投資人經常忽略高槓桿商品背後隱藏的風險，當市場行情快速翻轉時，投資人往往損失慘重，為保護投資人避免過度槓桿操作，明定一般客戶承作差價契約交易的最低期初保證金比例。 另為避免業者因市場競爭而訂定過於寬鬆的客戶帳戶停損標準，參照歐盟規定訂定業者執行客戶帳戶強制停損之統一標準，明定客戶帳戶價值低於期初保證金之50%時，業者應立即辦理客戶帳戶停損措施。

櫃買中心表示，自即日起禁止業者對一般客戶銷售二元選擇權，另有關一般客戶承作差價契約交易的最低期初保證金比例，以及業者於客戶帳戶價值低於期初保證金之50%時，應立即辦理客戶帳戶停損措施部分，考量槓桿交易商內部作業調整需要，將給予3個月緩衝期，延至108年3月20日起實施。