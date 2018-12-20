新北市立土城醫院舉行上樑典禮

（台灣英文新聞／生活組）新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營的「新北市立土城醫院」 ，今(20)日舉行上樑典禮， 由新北市朱立倫市長與長庚醫療財團法人王瑞慧董事長共同主持。 預計明年底前完工，後年營運，為一家區域教學級的綜合醫院，提供 土城、樹林、三峽、鶯歌等鄰近地區民眾最好的在地醫療服務。

長庚醫療財團法人王瑞慧董事長致詞表示， 感謝有這個機會讓長庚可以就近服務地方鄉親， 新北市立土城醫院鄰近的範圍包括土城、樹林、三峽及鶯歌， 這四個地區約有近120萬人口，根據醫療網的規定， 每1萬人應有35床，但是現在只有15.6床，事實上嚴重不足， 在大家去看病非常急迫急需的時候，是非常缺乏而且勞累的， 因此長庚非常珍惜有這個機會可以服務地方鄉親。

「新北市立土城醫院」建院起源於96年土城地區民眾及各級民意代 表即強烈表達設立大型醫院的需求。新北市政府於103年依「 促進民間參與公共建設法」之規定，辦理「 新北市立土城醫院BOT案」公告招商。 長庚醫療財團法人秉持王創辦人「取之於社會，用之於社會」 之理念，參與此計畫競標，獲評為最優申請人， 於同年7月與新北市政府簽訂興建營運暨移轉（BOT）投資契約， 104年12月進行動土，107年12月舉行上樑典禮，預計明年 底前完工，後年營運。

「新北市立土城醫院」規劃興建兩棟大樓，一棟為醫療大樓， 地上15層、地下3層，另一棟為宿舍大樓，地上14層、 地下1層，總樓地板面積達41,996坪。 將設置一般病床499床、護理之家200床及特殊病床， 總床數1,058床。

營運第一年即將設置內、外、婦、兒等39個醫務專科， 陸續建立四個特色醫療服務，包含：急重症醫療、老人整合性醫療、 職業醫學、婦幼醫療；並且規劃七個整合性醫療中心，包含： 早期療育中心、心臟衰竭中心、腦中風中心、睡眠中心、 放射腫瘤中心、癌症中心及健康檢查中心等。

除此之外，一些重大的醫療設備，例如：直線加速器、 核磁共振攝影、正子影像檢查儀、碘131治療病床、 心導管機及核子醫學設施等，土城醫院也將陸續設置，希望能全力提 供地區民眾最完整的醫療服務。

長庚醫療財團法人秉持促進社會公益福利與人本濟世的精神， 興建經營土城醫院，未來並將與長庚醫療體系合作發展急重症醫療， 並與在地診所合作，落實社區預防保健及健康促進，提供完整的門、 急、住診服務，提高就醫可近性，達到社區好鄰居的醫療服務。