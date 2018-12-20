新北自編 「Σ30＝創客∞」 新書發表會

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）新北市教育局今(20) 日於新北市立圖書館總館辦理「Σ30＝創客∞」新書發表會， 集結30件親子到產學合作的精彩案例， 展示新北師生多年的創客成果。

市長朱立倫表示：「Doer Is Young」我鼓勵所有的學生勇於接受挑戰動手做， 將解決問題成為生活態度，藉由這本新書的發表， 我們將持續吸引並培養更多創客，為新北駐入青春、年輕的活力， 並有面對問題、解決問題的能力。

本次發表創客專書是全國唯一收錄全方位創客作品實錄及學習指南， 同時呈現Maker多元文化整合架構的成功發展模式，分為「 科技創新、文化創生、生活創意、跨界創能」四大面向， 以尋求生活解決方案出發， 精采剖析30個跨領域自造實作案例及完整過程， 涵蓋新北創客教育精神， 以輕鬆活潑的故事介紹本市各校創客課程及成果，從校園出發， 擴散到社會各角落，讓親子一起激盪「想得出來，做得出來」，讓「 Maker to Market」成為可能。

現場各校展出書中生活創意及科技創新作品，積穗國小郭定亞學生介 紹自己創發之自動餵魚器、 永和國中利用曬衣夾做出創意夾夾樂及明志國中將小時候常玩的彈珠 發揮創意做出獨一無二的彈珠機器， 這些都是學生經過創客教育及老師的引導，自行發想的成果， 同時擁有創新、獨立思考和解決問題的能力。

教育局表示，新北市率全國之先推動創客教育，以「實作」、「 創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念， 累積了105間創客能量學校， 未來108年更將建置7間自造教育及科技中心，實踐「 校校有創客」的目標。本次專書將提供全國各級學校老師作為參考教 材，引導學生創客發想及編寫實驗， 更是親子一起動手做的優良引導書。