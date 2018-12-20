防非洲豬瘟 北市已完成全市養豬戶查核作業

台北市動保處今天說，中國大陸非洲豬瘟疫情日趨嚴峻，為守護養豬產業，針對全市10戶豬隻飼養戶，完成2輪實地查核，豬隻皆無異常死亡狀況，廚餘都有煮沸，將持續宣導防範。

動物保護處防疫檢驗組組長連韻晴表示，為防範非洲豬瘟入境，除加強輔導養豬戶的生物安全及廚餘處理情形，也配合農委會防疫措施，呼籲市民出國旅遊返台時，不要攜帶疫區肉品入境，以免遭罰。

她指出，全市養豬戶共10戶，集中在北投區、文山區，近期已完成2輪實地查核，豬隻皆無異常死亡狀況，也邀集環保局進行強化廚餘和現場稽核作業，查核發現，廚餘都有煮沸，並向業者宣導，若發現豬隻疑感染非洲豬瘟或有大量死亡等異常狀況時，應主動通報，更應落實廚餘高溫蒸煮規定。

動保處表示，據觀光傳播局統計，來台旅客約9成會至台北市觀光，為阻擋非洲豬瘟病毒，和觀傳局合作通報旅館業者，並以電子郵件夾帶多國語言警語方式，提醒旅客不要攜帶肉類產品入境。

動保處說，自18日起，旅客若自3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次可處新台幣20萬元罰鍰，第2次以上違規，將直接開罰100萬元，再次呼籲市民不要從國外攜帶肉製品或從網路訂購肉品，若取得來路不明肉品，可聯繫防檢局專線0800-039131。