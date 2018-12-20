馬英九回憶錄發表會跳針再談「新三不」 總統府：送出錯誤訊號、非常不當

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前總統馬英九今（20）日舉辦新書《八年執政回憶錄》發表會，被問到在九合一大選期間提出的「新三不」，馬英九再度表示「說不排斥就是有可能」，對此，總統府發言人黃重諺重申總統蔡英文日前的說法，表示這是在對國際社會釋出錯誤訊號，非常不當。

相較過去的三不「不統、不獨、不武」，馬英九的「新三不」其中的「不統」成了「不排斥統一」，記者問道有何不同，馬英九表示他現在說的是「不排斥統一」、「不支持台獨」、「不使用武力」，過去總統任內他說「不統」，是指自己不會與對岸談統一問題，如今說「不排斥統一」，則是根據中華民國憲法增修條文規定「為因應國家統一前之需要」。

他進一步解釋，不排斥統一是「有可能」，但是有前提的，要有適當的條件與時機，所謂的條件就是手段必須和平，過程必須民主，至於時機就是台灣人民都能接受，這對台灣最大的好處就是基本上能維持現狀。

對此，總統府發言人黃重諺表示，面對中國在國際社會上對台灣的打壓，以及在國內的滲透，卸任國家元首卻提出這樣的倡議，是對國際社會釋出錯誤訊號，以為台灣並不介意，甚至是認同這樣的打壓，這點非常不當，也是侵害國民未來權利的作為。

黃重諺說，他要再次提醒，不應把臺灣人民對於未來的決定權，當作是換取中國釋出善意的交易籌碼，不管在職或卸任，任何一位民選的政治人物，都應該為國民、國家嚴正地堅持立場。

針對馬英九在發表會上自詡貢獻、批評蔡英文的兩岸與能源政策，黃重諺表示，馬英九的回憶跟大多數國民的記憶，有相當大的落差。黃重諺補充：馬英九宣誓了年金改革，卻把年金問題丟給下一任政府；任內封存核四，卸任後卻要人民承擔核能風險；一直到發動對國會議長的政爭，甚至是涉入司法上的洩密等，這些人民都記得，在歷任總統間，這也是絕無僅有，「那麼，記憶跟回憶的落差，我想大家只能多關心他。」

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