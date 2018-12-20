「新台灣人」領唱元旦國歌 展台灣多元族群融合

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）總統府今（20）天上午召開記者會，公布2019年總統府元旦升旗典禮主題，今年以「勇敢自信、世界同行」為主軸，邀請5位已歸化我國國籍的「新台灣人」包括運動員戴維斯（Quincy Davis）、知名節目主持人吳鳳、越南籍新住民陳玉水、緬甸籍楊萬莉以及來自澳洲的柯彼德醫師，擔任國歌領唱人。

總統府發言人張文蘭今（20）日在記者會上表示，109年元旦升旗典禮以「勇敢自信、世界同行」為主題，升旗典禮將於元旦當日上午6點30分在總統府前廣場舉行。

不同於往年形式，今年總統府特別邀請5位在台新住民領唱國歌，包括知名節目主持人吳鳳、曾帶領台灣男籃挺進亞洲四強的的球員戴維斯、編製「台灣-越南重要法律名詞對照表」手冊的越南新住民陳玉水、致力保存在台緬甸人歷史的緬甸華僑楊萬利，以及獲頒第11屆醫療奉獻獎的柯彼得醫師。

他們將與獲得2018世界合唱錦標賽銀牌的新北市少年合唱團一起領唱國歌。

總統府表示，除了「新台灣人」領唱國歌外，更以「青春無畏的台灣之光」為概念，邀請獲得世界盃行進樂隊大賽冠軍的建中樂旗隊、獲得世界啦啦隊錦標賽前三名的台灣啦啦隊國家代表隊，以及屏東涼山部落羽擊舞藝術團，進行表演。

活動當天凌晨4點半開始開放民眾進場，民眾可與千支造型光柱組成的蒲公英田合照打卡，而總統府也將於當日上午9點開放參觀。