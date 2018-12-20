2019總統及副總統賀年卡 三隻堆疊小豬諸事圓滿

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）為迎接2019年豬年的到來，總統府特別製作總統及副總統伉儷賀年卡，傳達總統及副總統的新春祝福。總統的賀年卡係以生肖為題設計，主圖「三隻堆疊小豬」，象徵福氣滿盈、堆疊加高、步步高升、諸事圓滿。

設計師吳怡葶小姐表示，圖中線條代表連續、連結、連延，意謂「正確的步伐不會停止；所有人都在同一陣線；團結，成就無限」的概念。簡潔俐落的粉紅色卡片和封套充滿喜氣，歡欣迎接2019年的到來。

副總統伉儷賀卡的設計則是以符合明（108）年生肖之「臺灣特有種山豬」為主視覺，取其豪放且極富生命力的性格，圓潤而立體的輪廓則象徵圓滿；圖中每個小圓點代表每位臺灣人民，點點閃耀著希望，堆疊團結成為堅實的高峰。另以豔黃的卡片搭配亮橘的封套，展現歡愉的年節氣氛。

總統府發言人張文蘭表示，賀年卡致賀對象包括各國元首、政要、國際友人暨駐臺使節，以及國內中央及地方政府機關主管、民意代表、學術、藝文、企業界等各行業具代表性人士與社福團體負責人等。

總統、副總統電子賀年卡則是以紙本賀年卡之元素為基礎，完成各30秒之「Mp4」格式影片，可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，並首度採3D動畫呈現，更顯生動活潑。該電子賀年卡近日內也將上掛「總統府全球資訊網」首頁(http://www.president.gov.tw)，民眾屆時也能透過電子郵件或Facebook、Line、Twitter、Plurk等社群軟體等，與親朋好友共同分享總統與副總統伉儷的祝福。