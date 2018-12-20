芬蘭正宗聖誕老公公 再現台北福華

台北福華邁入第34年，今年歲末耶誕系列活動，正宗芬蘭聖誕老公公「Finnish Santa」二度來訪台北福華，將於12/21~12/24蒞臨台北福華大飯店。

Finnish Santa來自芬蘭國會撥款推廣的聖誕老人致力於傳揚芬蘭的聖誕老人文化，並傳遞聖誕愛與歡樂的佳音。歷年於亞洲有巡迴行程，現蹤北京、首爾等城市傳遞溫馨聖誕氣氛。今年聖誕全台唯一一站「台北福華」，聖誕老公公將從芬蘭遠道而來，參與台北福華系列聖誕慶祝活動與相關公益行動。

Finnish Santa聖誕老公公為傳遞喜樂和平與愛的真諦，接下來在台期間每日公益行程滿檔，計畫將前往財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會附設台北市私立聖安娜之家，關懷身心障礙兒童，。並前往共同主辦單位財團法人富邦慈善基金會所支持的罕見疾病基金會、協辦單位台新金控所舉辦的台新圓環音樂祭等公益活動，與台灣民眾互動。

除了系列公益活動，台北福華館內更是熱鬧。聖誕夜重頭戲，凡於12/21~12/24入住聖誕溫馨住房專案的客人，聖誕老公公將親自送上驚喜禮物到客房，讓大朋友、小朋友一圓兒時最想達成的夢想。當然爸爸媽媽也可以自己準備想要給寶貝兒女的禮物，讓聖誕老公公悄悄送出驚喜！絕對讓小朋友又驚又喜。

此外聖誕老公公也將現身館內各餐廳發送禮物、帶來歡笑；民眾還可與聖誕老公公共乘雪橇快樂合照，並搭配樂捐與捐書活動，讓大家都能跟著聖誕老公公一起做愛心；為親近更多聖誕老公公的小粉絲，台北福華Facebook另將舉辦「聖誕老公公X小粉絲午茶約會」活動，邀請小朋友聆聽「聖誕老公公的芬蘭日常」。更多訊息，請上台北福華官網與台北福華臉書粉絲專頁。