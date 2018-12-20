歌手艾成人生酸甜苦辣　一品「艾叻沙」獨家美味家鄉菜

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）知名歌手艾成為馬來西亞新住民，現經營「艾叻沙」餐廳主打的招牌菜為馬來西亞特色美食「叻沙」。艾成從歌手、演員到餐廳經營者的轉變中，對台灣這片土地培養出深厚的感情，並與我們分享20年來在台的酸甜苦辣。



艾成與家鄉特有美食叻沙，現已於中山區「快食尚」開設第二家分店（圖/台灣英文新聞）

男星艾成家鄉在馬來西亞沙勞越古晉，從小即展露音樂天賦，在父母的栽培下6歲就開始練彈奏鋼琴，以「音樂神童」之姿，參加過大大小小的音樂比賽，皆拿下亮眼成績。

身為音樂小天才，在馬來西亞比賽屢屢獲獎是家常便飯，但是卻沒有收到當地音樂公司的邀約合作，但艾成卻不因此放棄，更立志要前往當時流行音樂蓬勃的台灣發展，靠自己闖出一片天，不氣餒的爸爸更集結他唱過的歌燒錄成唱片，並廣寄給各大唱片行。

父親與艾成懷抱的希望如同汪洋中的帆船，隨著浪潮載浮載沉，某一天，他們收到台灣唱片公司的回覆要幫艾成出唱片，滿懷雄心壯志的他整理行囊隻身前往台灣，帶著父母的期盼以及亮眼的才華再度揚帆啟程，挖掘屬於自己的新大陸。

艾成表示，剛來台灣與唱片公司接洽時，發現音樂理念與他們不同因而延遲簽約，緊接著竟發現那間公司只是個幌子，身無分文的他開始過起流浪街頭的日子。

在西門町流浪的生活長達2個月之久，年輕又驕傲的艾成卻沒有尋求父母支援，過著吃發霉的麵包也只能咬兩口，因為深怕下一餐沒著落的日子，那時候的他跟流浪漢一樣如同行屍走肉。

正當他一籌莫展的時候，某家瀕臨倒閉的唱片行老闆十分欣賞他的才華，願意籌錢幫忙圓出片夢，也有人協助照顧打理他的生活，之後唱片行老闆的確籌到了約200萬的資金，但是由於自己的生活也深陷愁雲慘霧，於是他帶著錢人間蒸發，留下不知所措的艾成。

人生一路順遂的艾成，卻在台灣吃了一次又一次的閉門羹，於是，他決定打包行李返回家鄉。他將已經錄製好待發行的專輯收到倉庫，回馬來西亞後抱著爸爸痛哭失聲，父子倆開始規劃未來。然而，天生熱愛音樂的艾成，除了音樂，其他另謀生計的方法似乎都行不通，於是，他答應爸爸會好好的求生後，再次踏上台灣尋找機會。

說來也奇妙，回台灣後的生活並沒有馬上好轉，但是他卻在因緣際會下認識了主並信仰基督教，也獲得一份在「主婦之家」駐唱的工作機會。艾成表示，那時候唱歌會一直走音，但是經理卻給他機會，讓他先從人潮少的時段唱起，逐漸累積一群固定聽眾專門來聽他唱歌。

從無聽眾到高朋滿座，艾成努力耕耘很感恩也很珍惜這個機會，放下固執以及驕傲，從頭開始學習，而駐唱生涯邁入第4年時，一名音樂製作人不忍艾成的才華被埋沒，因而建議他參加歌唱比賽，頓時，一切不好的回憶全都湧了上來，艾成斷然拒絕了該名製作人的好意。

然而，那名音樂製作人如同伯樂，對著千里馬艾成好說歹說，終於說服他參加三立電視與台視製作的選秀節目「超級偶像」。艾成於第一季踢館時，表現突出備受關注，進而轉戰成為第二季的參賽者，唱跳俱佳的艾成更過關斬將，成為第二屆「超級偶像」冠軍，並在台灣擁有高知名度。



艾成於選秀節目超級偶像表演狂野之城（影/Youtube）

一切看似漸漸步上正軌時，惡魔又來搗亂了。艾成接到電視劇「新兵日記」的邀約，但卻為了一個簡單的角色折騰許久，甚至NG了40幾次，在同行的建議下，他嘗試藉由酒精放鬆自己。

和魔鬼打交道的下場！酒精的確幫助艾成勝任演戲工作，但卻也讓他上癮導致生活一度無法自理，甚至揮霍掉過去積蓄。在暴飲暴食以及飲酒過度的摧殘下，身材以及事業都漸漸走樣，只剩下家人、明星女友王瞳以及大批教友的不離不棄。

然而，似乎是神的旨意，面對人生中的種種卡關，包含事業，愛情，樣貌等，艾成在朋友以及家人的協助下，人生終於重返正軌，他現在與王瞳自組的「87樂團」，以及與家人經營餐廳「艾叻沙」皆有亮眼成績。



東南亞料理「艾叻沙」採用30多種當地天然香料，及台灣黃金雞骨熬成的湯底（圖/台灣英文新聞）

餐廳「艾叻沙」主打招牌叻沙，其為馬來西亞的國民美食，被CNN票選世界五十大排行第7名美食，也曾經被國際知名美食節目主持人安東尼波登選為50大願望美食清單之一，庶民小吃卻在美食界有著極高的評價。

喜歡東南亞料理的饕客好這一味，叻沙的湯底採用30多種當地天然香料，及台灣黃金雞骨耐心熬製而成，並使用新竹米粉，搭配雞絲、黃瓜、豆芽、魚蛋等食材，形成獨特的香氣，特有的口味讓人無不食指大動，湯底甚至可作為火鍋湯底使用，可視個人口味加入肉片、蔬菜等食用，美味依舊。

從哪裡跌倒就從哪裡站起來！說來也奇妙，馬來西亞美食餐廳「艾叻沙」創店以來廣受好評，總店地點選址於西門町不禁讓艾成回想起，初來乍到台灣時的落魄，而現在該店已進駐中山區「快食尚」開設分店，並將朝全台灣發展。

曾經驕傲狂妄的艾成，面對迷惘人生的卡關，但卻堅持不懈的朝夢想前進，甚至發展事業第二春，積極樂觀的艾成表示，所有的磨練都是生命最珍貴的寶藏，跨過去就是大將，像是一顆都是洞的高爾夫球，它才飛得遠。



87樂團將於25日發行首張單曲「作伙作夢」（圖/王瞳臉書）