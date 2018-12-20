明年國家發展計畫出爐 經濟成長率力保2.4%至2.6%

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）行政院會今（20）日通過國發會「108年國家發展計畫」，明年經濟成長率拍板2.4%至2.6%。

行政院長賴清德表示，衡酌國內外經濟情勢，明年經濟成長率訂為2.4%至2.6%、消費者物價指數年增率不超過2%、失業率維持3.6%至3.7%。

賴揆指出，該計畫以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」、「國家安全與國際參與」為施政主軸，涵蓋明年施政重點，以及延續性政策的新增重點工作。為落實推動重大政策，計畫訂定關鍵績效指標（Key Performance Indicators, KPI），包括13項跨機關KPI，尤其新增的「智慧政府」及「地方創生」兩項跨機關政策KPI，旨在凸顯政府對提升數位經濟競爭力及均衡國家發展之重視。

面對美中貿易戰等國際不確性風險，國內外機構紛紛下修明年全球及台灣經濟成長預測。國發會認為，台灣作為外貿導向經濟體，易受國際經貿情勢影響，在外需成長減緩下，政府須擴大內需，因應可能的衝擊。

「108年國家發展計畫」透過擴大公共建設、引導台商回流投資、促進薪資成長，以加強內需動能；加速推動產業創新、數位轉型與結構改革，以提升經濟創新活力與發展潛力。

計畫涵蓋之策略包括：台商回台投資行動方案、雙語國家、地方創生、新經濟移民法立法、完備都市更新法制、產業創新條例修正立法等施政新重點。在延續性政策上，則持續推動落實新世代反毒策略、營造友善育兒環境、優化新創發展、優化所得稅制、加速執行前瞻基礎建設、永續觀光發展、深耕文化台灣、活化中興新村、推動歐盟「一般資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR）適足性認定、國家安全與國際參與等重點政策。