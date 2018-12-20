蜜雪兒歐巴馬談第一夫人時尚 選衣如識人、人品才是王道

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）衣著品味深受好評的美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬，19日在新書宣傳會上暢談她身為白宮女主人時的時尚選擇，對她而言，名牌不重要，人品佳的新銳設計師，才能獲得她的青睞。

《美聯社》報導，蜜雪兒（Michelle Obama）週三為新書「成為這樣的我」（Becoming）進行宣傳活動，與活動主持人、同樣也是美國時尚標竿的莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker），打開了時尚話匣子。

曾任美國第一夫人達8年之久的蜜雪兒，每回亮相的洋裝，沒多久就會銷售一空，成為時尚界的重量級人物。她深知第一夫人的穿著勢必成為鎂光燈焦點，決定善用這個光環。

「於是我想，為何不藉此機會提攜新銳設計師呢？讓曝光率低的設計師獲得改變一生的機會。因此，我選擇了吳季剛作為我出席歐巴馬就職典禮時的禮服。」蜜雪兒侃侃而談。

蜜雪兒的決定，讓台裔加拿大籍設計師吳季剛（Jason Wu）聲名大噪，兩次就職典禮禮服，都由他操刀。她談到，吳季剛顯然受寵若驚，不同於那種自鳴得意的知名設計師。

除此之外，個人特質與能量，亦是蜜雪兒選擇設計師的標準。「我不想穿個性不佳的人所設計的衣服，這從他們如何對待我的幕僚以及員工，便可窺知一二。」

宣傳會上，她雖避談現任美國總統川普，卻忍不住揶揄了幾句，「當人身處高位，就該達到一定的標準，至少不要被起訴，也該說真話。」「糟糕，這下又要被媒體大肆喧染，說蜜雪兒歐巴馬在潑髒水了。我只是實話實說！」語畢台下哄堂大笑。

2013年歐巴馬就職大典，蜜雪兒選擇吳季剛設計之紅色禮服（圖／臉書Andrei Nourescu）

2012年民主黨全國代表大會，蜜雪兒身著美國設計師Tracy Reese設計之洋裝亮相。（圖／美聯社）