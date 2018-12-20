(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們多次報導，中國宣稱一帶一路計劃，是單純的經濟合作，但從斯里蘭卡等國的例子不難看出，中國奪取重要戰略據點和資源的意圖明顯，且《紐約時報》最新報導指出，一帶一路的軍事色彩，正逐漸浮現。

報導介紹，巴基斯坦空軍和中國官員，已開始就中國建設軍機、武器、以及其他硬體設施的計劃，進行最後接觸。報導指出，雖然中國官方宣稱，一帶一路計劃，是單純的經濟計劃，完全和平，但從巴基斯坦的情況可見，中國的軍事意圖明顯。

根據報導，巴基斯坦由於恐怖分子橫行，且貪污腐敗嚴重，導致外國資金卻步，因此從一帶一路計劃在2013年開始後，該國便積極與其合作，建構中巴經濟走廊，引起部分巴基斯坦官員緊張，害怕國家主權會被中國吞掉。

《紐約時報》指出，其實中國對巴基斯坦進行的建設，多有戰略目的，例如興建瓜達爾港，除了能提供中國商品，快速進入阿拉伯海的通道，還可在國際局勢緊張時，避免美國和印度的海洋封鎖。

另外，報導介紹，巴基斯坦是唯一在軍事方面，使用中國北斗衛星導航系統的國家。報導分析，中國的目標，是讓一帶一路國家，停止使用美國的GPS系統，以免美國監視其軍事動向。

《紐約時報》報導，巴基斯坦參加了一帶一路後，債務便迅速累積，其中對中國的外債，就高達23億美元，且由於一帶一路仍在擴張，因此這個金額還預計持續爬升，有望來到62億美元。

對此，根據報導，國際社會也感到相當緊張，例如國際貨幣組織，便已向巴基斯坦警告，想要接受紓困計劃，就必須全面揭露積欠中國的債務。但中國方面立刻對此表達不滿，要求中巴經濟走廊交易内容，必須維持秘密，並承諾將以雙邊貸款的方式，協助拯救巴基斯坦的財政狀況。

我們7月曾經報導，《華爾街日報》介紹資深官員説法，表示巴基斯坦的經濟危機，會在今（2018）年秋天爆發，但實際上巴基斯坦目前似乎還沒有出現明顯經濟危機。不過，這個世界上沒有不用還的債務，因此巴基斯坦的經濟情況，仍值得我們注意。

紐約時報：一帶一路軍事意圖逐漸浮現