體驗印度特色手繪 中原境外生文化週感受異國風情

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）中原大學12月舉辦「境外生文化週」，校內上百位國際學生與僑生齊聚，展示家鄉傳統服飾與家鄉料理，更有來自印度的特色手繪Henna體驗。中原大學境外學生輔導組也表示，將把收益全數捐助慈善，幫助孤兒過冬

中原大學校內約有1246名境外生，來自越南、印尼、菲律賓、韓國、日本、中國、馬來西亞、巴基斯坦等國，為讓校內學生認識各國文化，每年都會舉辦文化活動。今年的「境外生文化週」，各國學生在校園設立了多個別具文化風格的攤位，製作特色家鄉菜給中原師生享用，同時也精心安排了各國傳統樂器表演，不僅讓大家在視覺及味蕾有最豐富的享受，還能一飽耳福。

來自馬來西亞林鳴如同學及夥伴們的「手繪Henna」也受到現場學生的喜愛。Henna 源自於印度，常作為嫁娶時給予新人們的祝福。

一名參與手繪的學生表示，這是他第一次體驗Henna，有別於刺青是永久性的圖案，Henna只有兩個禮拜的效期，讓他比較放心，越看越滿意後還拉著好朋友一起來體驗。

而在感受異國特色的同時，中原大學也號召全校師生一起響應公益活動，學務處境外學生輔導組表示，前兩天的活動收入扣除成本，將會全數捐至國際兒童村，來幫助孤兒度過寒冬。