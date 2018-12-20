親子遊玩好去處　羅東自然教育中心推「木要這樣玩、池畔賞鳥趣」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）在季節轉換時，冬侯鳥都會跨海到台灣過冬。羅東林業文化園區成了這些嬌客，最喜愛的棲息地。為了讓更多人暸解牠們的生活與習性，大小朋友不妨到宜蘭近距離觀賞吧。

林務局表示，冬侯鳥在季節轉換之時會跨海千里到羅東林業文化園區。這些嬌客會在此飛翔、鳴唱、求偶覓食，各自佔據在喜愛的棲息地。為了讓更多人有機會認識牠們，羅東自然教育中心推出桌遊與賞鳥活動結合的課程，運用精美的卡牌玩樂學習。課程中提供每人一台雙筒望遠鏡、而參與課程中的隊伍可透過一台單筒望遠鏡捕捉精彩「鳥」時刻。

▲照片由林務局提供

不想賞鳥的遊客還有別的選擇。羅東自然教育中心可以帶領遊客學習，並嘗試簡單的樹木修剪。讓參與者了解大樹健康成長的小秘密，並將林農從人造森林中修枝下來的原木小枝條，DIY成獨特又有趣的「小徑木童玩」。

想參加「木要這樣玩」或是「池畔賞鳥趣」活動都需要最少10人，最低年齡限制為國小一年級，團體預約兩種模式：

1. 團客場（※連續國定假日不受理預約）：2019年1-3月及10-12月，時段為上午9點或下午2點，課程時間2.5小時，每梯次上限30人，每人費用「木要這樣玩」320元/「池畔賞鳥趣」150元。

團體未滿10人報名，則每梯次收取最低費用1,500元及3,200元計。

2. 散客場：2019年1月26日和12月21日將開放個人或小家庭報名參加，每梯次上限30人，「木要這樣玩」每人費用320元/「池畔賞鳥趣」每人費用150元。

活動即日起開放報名，歡迎一年級以上的親子組合揪團來參加。活動詳情請參考羅東自然教育中心FB粉絲團下載活動訊息及簡章，或來電羅東自然教育中心（03）954-0823洽詢。

▲照片由林務局提供