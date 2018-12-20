伊斯蘭國已經消失？ 美國預告將從敘利亞撤軍

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國總統川普在昨(19)日於推特上推文表示，伊斯蘭國(IS)已經被聯軍擊垮，因此任期內美軍繼續存在於敘利亞的理由已經消滅，國防部也說，對抗伊斯蘭國的戰役已經「進入下一階段」，似乎在暗示美軍在不久的將來會從敘國撤軍，不過，似乎並不是每個人都認為這是對的決定。

川普的言論在國際上激起軒然大波，因為國際觀察家一直認為，即使伊斯蘭國的勢力已經式微，美軍仍會在該地駐紮部分武裝部隊，以確保激進的伊斯蘭武裝組織並不會捲土重來，同時他們也擔心美軍若真撤出，權力真空恐怕會吸引伊朗或俄國的勢力進入。

現階段美軍對抗伊斯蘭國的人員大概有2000人左右，白宮和國防部都已經發表聲明，表示駐紮在外的美軍士兵將開始返家，只是基於安全因素，五角大廈不願意透露更多的細節。

事實上，長久以來共和黨一直認為出兵敘利亞是歐巴馬任期的重大失誤，川普競選期間的其中一個重大政見就是從敘國撤軍，只是以「伊斯蘭國己經被消滅」為由，恐怕國內和美國的盟友都無法接受。美國外交官穆格克(Brett McGurk)就說，認為伊斯蘭國已經完全消失是非常天真的想法，美軍應該持續待在當地維持秩序，以避免激進組織再度坐大。

除此之外，美國的盟友英國也在第一時間發表聲明抗議。英國國防部長埃伍德(Tobias Ellwood)指出，雖然反伊斯蘭國的部隊已經推進敘利亞東部，奪走伊斯蘭國的最後一個根據地，但是即使沒有任何實際掌握的領土，伊斯蘭國依然存在著，不只威脅不減，還化為其他形式的極端主義存在。

一些川普的軍事顧問也表達了同樣的擔憂，因為不久前他們才向英國共享情報，指出仍發現打著伊斯蘭國名號的極端份子在敘利亞一些地區活動，英國外交委員會主席圖根達特(Tom Tugendhat)說，看來川普跟他的國防部長馬提斯(Jim Mattis)在伊斯蘭國的看法上，有些「不同」，這讓英國政府感到十分困惑。