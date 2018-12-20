外籍高專人才歸化2年成長4倍 教育人才最多經濟次之

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）根據內政部統計，國籍法修正公布2年以來，共有65位高級專業人才通過審查，在不喪失原有國籍的前提下，歸化我國國籍，其中專業領域以教育人才最多，經濟人才次之，原國籍以美國最多，馬來西亞第二。且今年通過審查人數高達52人，較去年的13人成長4倍。

國籍法自2016年12月21日修正公布至今屆滿2年，申請歸化我國的高級專業人才中，以申請「教育領域」人才最多，共有32位，其中29位為大學教授，教學領域從語言、物理到統計等相當多元。

歸化的高專人才中包含精通古文及古梵語數學譯者及研究學家博女士，是位具科學背景又熟稔亞洲文化的哲學珍貴人才，曾獲得法國外交部頒發「海外優良教師」肯定，以及研究東西交流歷史的奇先生，他著作的學術專書經翻譯為中、韓、英文，並獲得中研院及台灣大學優良專書獎等殊榮，這些教授皆為台灣的高等教學環境注入多元文化。

內政部指出，至今通過審查的高級專業人才原屬國籍占最大宗者為美國，其次為馬來西亞，亦有南非、紐西蘭、芬蘭等國家。這些外籍人士長期居住於台灣，平均為16年，最長則高達47年，對台灣產業提升有相當貢獻。

此外，自今年10月1日起，戶政事務所提供持梅花卡者一站式服務，可在同時申請歸化、居留或回復國籍、定居等，不必再往返戶所及移民署服務站申辦，免除申請人往來奔波。

內政部表示，高專人才歸化我國國籍後，可享有參政權與各種社會福利，讓台灣成為他們真正的家。