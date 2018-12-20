澳洲研究：極端氣候意外讓鯊魚改變覓食習慣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）全球暖化與酸化將影響海洋魚類的行為與存續，澳洲研究人員以澳大利亞虎鯊為研究對象進行研究，並發現氣候變遷提升了海洋掠食者-鯊魚的狩獵技能。

綜合英媒《Daily Mail》 與法媒《Futura-Sciences》的報導，澳洲雪梨麥覺理大學(Macquarie University)研究人員以澳大利亞虎鯊(Heterodontus portusjacksoni)為研究對象，在位於澳洲東南部的大海灣，也就是該物種生活的傑維斯灣(Jervis Bay)，蒐集其魚卵進行人工孵化與實驗。

研究人員將12顆鯊魚卵放到一個與其棲息地同溫的水槽中，也就是攝氏20.6度，另外也有12顆放到攝氏23.6度的水溫中，模擬人類在不控制溫室氣體排放量後，導致2100年全球升溫攝氏1-3度的海水溫度。他們發現，在氣候變遷下，澳大利亞虎鯊的行為竟然悄悄改變了，海洋掠食者變成右撇子。

如同多數物種包括人類在內，大腦左右半球是不稱，而功能會側向某一邊，有些重在左半球，有些在右半球。研究人員觀察，被放到水溫較高的鯊魚卵，六成沒能活下來，而活下來的七隻幼小鯊魚被放到設有Y型通道的水族箱裡，並在通道的另一端放置食物，以檢測牠們的側向。

研究人員觀察，在正常的水溫孵化的鯊魚行為並沒有改變，反而是在水溫較高的鯊魚有不同於傳統鯊魚游向偏好的行為。澳洲雪梨麥覺理大學動物行為專家Catarina Vila Pouca表示，極端氣候加速水溫的上升將影響大腦的發育和功能。

鯊魚的左右腦側向的改變雖有助於牠們提升牠們的狩獵技能，但對於其他魚類而言，這並非好消息。畢竟，「小魚本身已經受氣候變遷的威脅」。研究人員還說，對於氣候變遷的適應雖然是正面的，但簡單來說，這也會帶來腦損傷。因此，對於鯊魚的行為改變會不會為牠帶來益處，還不能太早下定論。新研究報告已刊登在瑞士Symmetry線上月刊。